Aggressione a studentessa in zona Murri a Bologna, dichiarazione dell’assessora Matilde Madrid

“Siamo profondamente colpiti da quanto accaduto a questa giovane studentessa, alla quale va tutta la nostra vicinanza. Il Sindaco l’ha contattata personalmente per esprimerle il sostegno della città, per sapere come sta e per ribadirle che il Comune è a disposizione per ogni forma di supporto”.

Così l’Assessora Madrid in merito alla 23enne universitaria colpita con un pugno al volto da un uomo, lunedì sera in via Romagnoli.

“Stiamo seguendo con attenzione l’evolversi della vicenda, in costante raccordo con le forze dell’ordine impegnate nelle indagini. Come Amministrazione garantiamo la piena collaborazione, mettendo a disposizione tutti gli strumenti utili, a partire dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza.

In situazioni come questa è fondamentale il contributo della comunità: invitiamo chiunque abbia visto o sappia qualcosa a rivolgersi alle forze dell’ordine. La collaborazione dei cittadini è un elemento decisivo per rafforzare la sicurezza della città”.