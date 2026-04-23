Tentato furto in un supermercato: straniero 34enne arrestato a Modena

La Polizia di Stato di Modena ha arrestato un cittadino ucraino di 34 anni, già noto alle Forze dell’Ordine, per il reato di tentato furto aggravato.

Ieri intorno alle 12:00, la Squadra Volante è intervenuta presso un noto centro commerciale, in quanto personale della vigilanza privata, tramite linea d’emergenza 112NUE, era stato minacciato con un coltello da cucina dal 34enne, in evidente stato di alterazione psicofisica, da verosimile assunzione di alcol. L’uomo si era poi introdotto all’interno del supermercato, prelevando diversi prodotti alimentari dagli scaffali e occultandoli sotto il giubbotto. Gli agenti giunti sul posto lo hanno bloccato, rinvenendo sulla sua persona, oltre alla merce sottratta poco prima, anche un coltello da cucina, con lama di 13,5 cm, nascosto in una manica del giubbotto.

L’uomo è stato anche deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di minaccia di porto di armi od oggetti atti ad offendere, nonché sanzionato amministrativamente per ubriachezza. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Modena.