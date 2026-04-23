Aggiornamenti alle chiusure previste sull’A1

Sulla A1 Milano-Napoli, la chiusura della stazione di Sasso Marconi nord, in uscita per chi proviene da Bologna, inizialmente prevista dalle 22:00 di venerdì 24 alle 6:00 di sabato 25 aprile, sarà invece effettuata dalle 22:00 alle 24:00 di venerdì 24 aprile, per lavori di manutenzione degli impianti elettrici del piazzale di stazione.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.
Sempre sulla A1 Milano-Napoli e sul Raccordo Sasso Marconi-SS64 Porrettana (R43), per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 6:00 di sabato 25 aprile, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
Sulla A1 Milano-Napoli:
- sarà chiuso il tratto compreso tra Sasso Marconi nord e Sasso Marconi, verso Firenze. L’area di servizio “Cantagallo ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa dalle 23:00 di venerdì 24 alle 6:00 di sabato 25 aprile.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sasso Marconi nord, percorrere la viabilità ordinaria: SS64 Var Nuova Porrettana, Raccordo di Sasso Marconi (R43) e rientrare in A1 alla stazione di Sasso Marconi.
Sul Raccordo Sasso Marconi-SS64 Porrettana (R43):
- sarà chiuso il tratto compreso tra Sasso Marconi e Sasso Marconi svincolo, verso il centro abitato di Sasso Marconi.
In alternativa si consiglia di percorrere la SP325 Val di Setta.