Vezzano sul Crostolo celebra l’81° Anniversario della Liberazione

Sabato 25 aprile il Comune di Vezzano sul Crostolo celebrerà l’81° anniversario della Liberazione dal nazifascismo. La cerimonia commemorativa è organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la locale sezione di Anpi.

La mattinata si snoderà in un percorso commemorativo articolato in più tappe. Oltre alle consuete deposizioni presso il monumento alle vittime dell’eccidio de La Bettola (ore 9.00), il cippo di via Martelli (ore 10.10), il monumento ai caduti del cimitero di Vezzano (ore 10.30) e alla cerimonia in Piazza della Vittoria, presso il monumento ai caduti recentemente restaurato (ore 11.30), quest’anno sono previste altre quattro deposizioni.

Ricorrendo infatti l’80° anniversario delle elezioni del primo Consiglio Comunale post-Liberazione, verranno omaggiate con fiori anche le tombe degli eletti del 1946: alle ore 8.30 si partirà dal cimitero di Montalto, per proseguire alle 8.45 con quello de La Vecchia e, dopo la sosta a La Bettola, si raggiungeranno i cimiteri delle altre due frazioni: Paderna alle 9.30 e Pecorile alle 9.50.

Ad accompagnare gli interventi delle autorità saranno le musiche di Giancarlo Corcillo alla fisarmonica e Matteo Pacifico al clarinetto.

Alle 12.30 la giornata proseguirà con l’11ª Pastasciutta della Liberazione, organizzata dal Centro Sociale I Giardini, dal Gruppo d’Azione 25 Aprile e dall’ANPI di Vezzano, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e dello SPI CGIL di Vezzano sul Crostolo, per festeggiare il giorno della Liberazione condividendo un piatto di pasta, di salumi e una fetta di torta in un clima di convivialità ed allegria. Anche questo momento sarà accompagnato con brani tradizionali e non eseguiti con fisarmonica e clarinetto. La partecipazione è libera e gratuita.