25 aprile a Concordia, tra Memoria e primavera

Come da tradizione, il 25 aprile a Concordia sulla Secchia unisce il momento istituzionale della Festa della Liberazione con l’atmosfera vivace e primaverile di Concordia in Fiore, la mostra mercato dedicata al florovivaismo che anima il centro storico.

Festa della Liberazione

Le celebrazioni per l’81° anniversario della Liberazione prenderanno il via alle ore 10.00 con il corteo commemorativo, accompagnato dalla Filarmonica cittadina “Giustino Diazzi”. La partenza è prevista dal Parco Pertini, con tappe alla Cappella dei partigiani presso il cimitero monumentale, al parco Giuseppe Tanferri – in omaggio al partigiano e primo sindaco del dopoguerra – e in piazza Gina Borellini, dedicata alla partigiana, politica e medaglia d’oro al valor militare. Il corteo si concluderà in Piazza della Repubblica, davanti al rinnovato Palazzo Corbelli.

Qui si terranno gli interventi istituzionali della sindaca Marika Menozzi, della presidente della sezione ANPI di Concordia Manuela Fornoni e del sindaco dei ragazzi Francesco Borghi. Il ritorno in Piazza della Repubblica segna un momento simbolico per la comunità: si tratta infatti della sede storica di conclusione delle cerimonie del 25 aprile, nuovamente disponibile grazie al completamento dei lavori a Palazzo Corbelli. Le facciate dell’edificio, affacciate su piazza della Repubblica e sul parco delle Rimembranze, tornano inoltre a esporre le lapidi restaurate in memoria dei caduti concordiesi.

Le celebrazioni proseguiranno nel pomeriggio, alle ore 16.00, nella frazione di Vallalta, con la sfilata accompagnata dalla Filarmonica Diazzi, la deposizione delle corone e gli interventi delle autorità.

Concordia in Fiore

Accanto al programma istituzionale, per l’intera giornata il centro storico ospiterà Concordia in Fiore. La tradizionale mostra mercato del florovivaismo porterà tra le vie cittadine espositori di fiori e piante, prodotti per l’orto, articoli e attrezzature da giardino, offrendo a cittadini e visitatori l’occasione di preparare spazi verdi, balconi e giardini in vista della stagione primavera-estate.

L’evento sarà arricchito da numerose iniziative collaterali: il mercatino dell’ingegno con creazioni artigianali e hobbistiche, i negozi aperti per tutta la giornata e un’area ristoro in via Garibaldi.

Particolare attenzione è dedicata ai più piccoli, con attività concentrate in piazza Gina Borellini: gonfiabili per il gioco libero, uno stand della Croce Blu per conoscere da vicino l’ambulanza e ricevere palloncini colorati, e alle ore 15.30 lo spettacolo di magia di Vetty Smile, pensato per bambine e bambini di tutte le età.

Una giornata che intreccia memoria, partecipazione e convivialità, nel segno dei valori della Liberazione e del piacere di ritrovarsi e vivere una giornata di festa.