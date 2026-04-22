L’assessora Bondavalli: “I Carabinieri all’ex Banca d’Italia una buona notizia per la città”

“Il palazzo storico dell’ex Banca d’Italia ospiterà la nuova caserma dei Carabinieri: una notizia importante e positiva per il nostro centro storico e per l’intera città. Anzitutto, accogliamo con grande favore la restituzione a nuova vita di un edificio simbolico, a cui tutti i reggiani sono legati, che tornerà a svolgere una funzione pubblica di alto valore.

In secondo luogo, la presenza dei Carabinieri nel cuore del centro, in un’area che presenta anche criticità sotto il profilo dell’ordine pubblico, rappresenterà un elemento significativo di presidio e sicurezza – commenta l’assessora comunale a Economia urbana Stefania Bondavalli – Come Amministrazione, desideriamo ringraziare il Colonnello Narducci e tutta l’Arma dei Carabinieri per aver scelto di investire nel centro storico della nostra città, rinnovando al contempo la piena disponibilità al confronto e alla collaborazione nell’interesse della comunità”.