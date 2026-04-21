Domani, a Sassuolo in via Cesare Battisti, la cerimonia di posa delle Pietre d’Inciampo

Domani, mercoledì 22 aprile, a partire dalle ore 10 in viale Cesare Battisti 12, poi, in via Menotti 53, si terrà la cerimonia di posa delle Pietre d’Inciampo.

Un gesto semplice ma profondamente significativo, che restituisce un nome, una storia e una dignità alle vittime della deportazione nazifascista. Piccoli segni nel tessuto quotidiano della città che invitano a fermarsi, ricordare e riflettere.

Le Pietre d’Inciampo sono un simbolo diffuso in tutta Europa: portano la memoria nei luoghi della vita, affinché il ricordo diventi parte del nostro cammino di ogni giorno.

“La nostra città – spiega l’Amministrazione comunale – posa le sue prime pietre d’inciampo in memoria di due concittadini, Guglielmo Venturini e Amilcare Bolzoni, morti in prigionia. Davanti alle loro abitazioni ci ritroveremo insieme ai familiari e a tanti studenti: perché ricordare non è solo un gesto simbolico, ma un modo per dare ancora voce alle loro storie e non dimenticarle”.

Le pietre d’inciampo, meglio note come Stolpersteine, nascono con il tedesco Gunter Demnig per ricordare le vittime delle deportazioni nei campi del Terzo Reich; il progetto ha avuto inizio nel 1992, e consta nell’apporre, davanti all’ingresso delle abitazioni delle vittime/deportati, blocchi in pietra ricoperti da una piastra di ottone.

Alla cerimonia parteciperanno gli studenti dell’Istituto Volta che hanno preso parte al “Viaggio della Memoria”, due classi dell’Istituto Formiggini, che hanno attivamente contribuito alla ricerca storica ed una classe terza delle medie Leonardo da Vinci.