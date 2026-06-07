Alcune chiusure in programma su A1 e A14 nei prossimi giorni

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, di pavimentazione e di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiuso il tratto compreso tra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 10 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 11 GIUGNO

sarà chiuso il tratto Terre di Canossa Campegine-Reggio Emilia, verso Bologna.

L’area di parcheggio “Crostolo ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 19:00-5:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Terre di Canossa Campegine, percorrere la viabilità ordinaria: SP111, via Bertona, SS9 Via Emilia, viale Martiri di Piazza Tienanmen, SS722, viale Trattati di Roma e rientrare in A1 alla stazione di Reggio Emilia.

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 11 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 12 GIUGNO

sarà chiuso il tratto Reggio Emilia-Terre di Canossa Campegine, verso Milano.

L’area di parcheggio “Crostolo est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 19:00-5:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Reggio Emilia, percorrere la viabilità ordinaria: viale dei Trattati di Roma, SS722, viale Martiri di Piazza Tienanmen, SS9 Via Emilia, via Bertona, SP111 e rientrare in A1 alla stazione di Terre di Canossa Campegine.

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Per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di mercoledì 10 alle 5:00 di giovedì 11 giugno, sarà chiuso, per chi percorre la A22 Brennero-Modena e proviene dal Brennero, il Ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Milano.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Campogalliano, sulla A22, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A1 a Reggio Emilia, in direzione Milano, oppure immettersi in A1 verso Bologna, uscire a Modena nord, al km 157+600 e rientrare dalla stessa stazione in direzione Milano.

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Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 21:00 di mercoledì 10 alle 5:00 di giovedì 11 giugno, sarà chiusa la stazione di Bologna San Lazzaro, in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni: verso la A1 Milano-Napoli: Bologna Fiera; verso Ancona: Castel San Pietro.