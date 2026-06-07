Alcune limitazioni previste su Tangenziale, Ramo Verde e Nuova Bazzanese

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di ispezione cavalcavia, dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 10 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi e lo svincolo 5 Quartiere Lame, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. Di conseguenza, gli svincoli 4 bis Aeroporto Marconi e 4 via del Triumvirato, saranno chiusi in entrata verso San Lazzaro/A14.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 4 via del Triumvirato, percorrere la viabilità ordinaria: via del Triumvirato, SS9 via Emilia, via Marco Emilio Lepido, via Prati di Caprara, viale Vittorio Sabena, via Umberto Terracini, rotonda Tommaso Guidi, via Alberto Manzi, rotonda Pietro Bubani, via Marco Polo, rotonda Arnaldo Forni, via Cristoforo Colombo e rientrare in Tangenziale allo svincolo 5 Quartiere Lame, in direzione San Lazzaro/A14.

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Sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale), per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 21:00 di mercoledì 10 alle 5:00 di giovedì 11 giugno, sarà chiuso lo svincolo di San Giovanni in Persiceto, in uscita per chi proviene da Bologna Borgo Panigale.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo SS9 via Emilia.

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Sulla Strada Nuova Bazzanese, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di mercoledì 10 alle 5:00 di giovedì 11 giugno, sarà chiuso, per chi proviene da Vignola, il Ramo di immissione sulla Tangenziale di Bologna, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 2 Borgo Panigale della Tangenziale