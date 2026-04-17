Sarà ampliata l’area naturalistica dell’Oasi La Francesa di Carpi

Un investimento sul verde e la biodiversità: l’Oasi La Francesa sarà ampliata con l’acquisto di otto ettari di terreni agricoli contigui all’attuale area naturalistica grazie alle risorse generate dagli interventi di transizione energetica che si trasformano in un investimento per l’ambiente e la qualità della vita della comunità carpigiana.

La Giunta comunale, infatti, con delibera approvata nei giorni scorsi ha deciso di destinare una parte significativa dei proventi delle compensazioni ambientali e territoriali derivanti dalla realizzazione dell’impianto fotovoltaico della società Energy Aquarius all’ampliamento e al potenziamento dell’Oasi La Francesca, previsto tra gli obiettivi di mandato. I terreni acquistati saranno oggetto di interventi di rinaturalizzazione e ricostruzione di habitat specifici in modo da estendere l’area della riserva che oggi è habitat di numerose specie di fauna selvatica e di avifauna e punto di riferimento per l’educazione ambientale.

“Un patrimonio – sottolinea il sindaco Riccardo Righi – che vive grazie all’impegno quotidiano di tanti volontari e associazioni del territorio, a partire dall’associazione Panda Carpi che la gestisce, che da anni sostengono e promuovono la valorizzazione dell’oasi. Accogliendo le loro sollecitazioni e condividendo l’obiettivo dell’ampliamento, l’amministrazione ha dunque dato concretezza a un percorso atteso da tempo, rafforzando il ruolo dell’Oasi come polmone verde della città e spazio dedicato alla tutela ambientale. Con questa decisione – prosegue il sindaco – abbiamo voluto trasformare le compensazioni in un investimento che guarda lontano, rafforzando un luogo che rappresenta un patrimonio per tutta la comunità. L’Oasi La Francesa è un esempio concreto di come ambiente, partecipazione e cura del territorio possano crescere insieme”.

“Questo intervento nasce anche da un lavoro condiviso con il territorio e con le associazioni che ogni giorno si prendono cura dell’oasi – aggiunge l’assessora all’Ambiente Serena Pederzoli – e rappresenta un passo importante per aumentare la qualità ambientale della nostra città, valorizzando uno spazio già oggi straordinario”.