Essenziale/Presente parte con “L’aviatore errante e il piccolo principe”

Giovedì 4 giugno 2026, alle ore 21.00 in piazza Ciro Menotti a Fiorano Modenese, inizia Essenziale/Presente, festival culturale della comunità.

Sarà il Teatro dei Venti ad inaugurare la seconda edizione, con la prova aperta di “L’Aviatore Errante e il Piccolo Principe”, nuova produzione urbana ispirata a Le Petit Prince di Antoine de Saint-Exupéry.

Lo spettacolo prosegue il percorso artistico avviato con Don Chisciotte, apprezzato dal pubblico a Fiorano Modenese in occasione di Ennesimo Film Festival, mantenendone alcuni elementi centrali: una forte struttura narrativa, la presenza di un narratore onnisciente e la parola poetica come strumento per interrogare il presente. Al centro della nuova creazione vi è il tema dell’utopia e la possibilità di immaginare forme diverse di convivenza, partendo dallo sguardo dell’infanzia, quella dimensione che sa riconoscere come ogni dettaglio possa trasformare il mondo.

La storia prende avvio dopo la scomparsa del Piccolo Principe. Il pubblico segue il viaggio dell’Aviatore, in un viaggio che diventa ricerca di uno sguardo capace di stupore, pace e incontro. Attraverso gli strumenti del teatro di strada, costumi originali e ambientazioni fantastiche, lo spettacolo invita il pubblico a riflettere sul valore delle relazioni e sulla responsabilità delle scelte individuali.

“L’Aviatore Errante e il Piccolo Principe” è una produzione del Teatro dei Venti, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Emilia-Romagna.

L’ingresso è libero e gratuito per tutti. In caso di maltempo la prova aperta verrà annullata.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione è prevista la chiusura stradale con divieto di transito, eccetto veicoli dei residenti, dei mezzi di soccorso e dei veicoli autorizzati dalla Polizia locale di via Vittorio Veneto (da via Gramsci/via Santuario fino a via Marconi/via Statale ovest) dalle ore 19:30 alle ore 23:00 del 4 giugno 2026.