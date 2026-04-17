Roberto Tartari riconfermato all’unanimità Presidente di Confesercenti area Distretto Ceramico

Continuità per l’Area del Distretto Ceramico: l’Assemblea elettiva, che si è riunita presso la sede di Sassuolo, ha riconfermato Roberto Tartari alla presidenza ed eletto il Consiglio di Area. “Sono onorato di poter continuare il lavoro svolto in questi anni come Presidente. Ringrazio per la fiducia che gli associati hanno riposto e in me e e assicuro il massimo impegno per rappresentarne gli interessi delle imprese del territorio con determinazione e responsabilità”, commenta Roberto Tartari, Presidente Confesercenti Area del Distretto Ceramico.

“Come Associazione, crediamo che il futuro dei nostri territori passi dalla cura delle imprese e delle persone che li animano. Proprio per questo, vogliamo essere la voce che rappresenta chi ogni giorno tiene viva la vita economica e sociale dei nostri centri: dal commerciante sotto casa al ristoratore, dall’artigiano al professionista. Perché comunità, lavoro, dignità non sono parole vuote: sono l’equilibrio da proteggere. Parliamo di persone che lavorano con dedizione, ma anche di fragilità crescenti — imprenditori e autonomi che soffrono la povertà lavorativa, famiglie con potere d’acquisto sotto pressione, territori che perdono abitanti e servizi. Di fronte a una crescita debole, costi energetici ancora rilevanti e tassi che comprimono credito e investimenti, la sfida è chiara e urgente. Per questo Confesercenti punta su sostegno alle PMI, digitalizzazione, formazione e collaborazione con le istituzioni per rigenerare il tessuto commerciale e sociale del territorio”, conclude Tartari.

____

Nella foto da sx: Giuseppe Rubbino, Funzionario Sindacale Area Distretto Ceramico; Mauro Rossi, Presidente Provinciale Confesercenti Modena; Roberto Tartari, Presidente Confesercenti Area del Distretto Ceramico ed Emanuele Costetti, Direttore di Area.