Una giornata di lavoro e comunità per il lago di Castel dell’Alpi

Una mattinata dedicata alla cura del territorio, alla tutela dell’ambiente e alla valorizzazione di uno dei luoghi più suggestivi dell’Appennino bolognese. Sabato 30 maggio il Comune di San Benedetto Val di Sambro ha promosso, su base volontaria, per il secondo anno consecutivo, una grande iniziativa di manutenzione e pulizia delle aree verdi, dei percorsi pedonali e degli spazi di sosta che circondano il lago di Castel dell’Alpi.

L’intervento, realizzato grazie alla collaborazione di numerose imprese, artigiani e volontari del territorio, ha interessato il taglio dell’erba, la raccolta di rami secchi e materiale vegetale, la sistemazione delle aree comuni e la pulizia dei percorsi maggiormente frequentati da residenti, camminatori e visitatori.

L’obiettivo era quello di preparare al meglio il lago e le sue pertinenze all’inizio della stagione estiva, rendendo ancora più accogliente un luogo che negli ultimi anni è diventato una meta sempre più apprezzata per il turismo all’aria aperta e per le attività di svago.

A coordinare l’iniziativa è stato l’Assessore al Turismo Alessio Santi: “Desidero ringraziare sinceramente tutti coloro che hanno partecipato a questa giornata mettendo a disposizione tempo, mezzi e competenze in modo completamente gratuito. La risposta ricevuta dimostra ancora una volta quanto sia forte il legame tra la nostra comunità e il territorio. Insieme siamo riusciti a realizzare un intervento concreto che contribuirà a valorizzare uno dei luoghi simbolo del nostro Comune. Queste iniziative rappresentano un importante esempio di cittadinanza attiva e di collaborazione tra istituzioni, imprese e cittadini, elementi fondamentali per costruire un territorio sempre più curato, sostenibile e attrattivo”.

Come nelle migliori tradizioni, la mattinata si è conclusa con un momento conviviale offerto dal Comitato Soci di Emil Banca di Madonna dei Fornelli. Un gesto significativo che ha consentito ai partecipanti di condividere l’importanza del lavoro svolto e di rafforzare ulteriormente quel senso di appartenenza e di comunità che caratterizza il territorio di San Benedetto Val di Sambro.

Soddisfazione è stata espressa anche dal Sindaco Alessandro Santoni: “La cura del territorio non passa soltanto attraverso gli investimenti pubblici ma anche attraverso la partecipazione attiva della comunità. La giornata di sabato è la dimostrazione concreta di quanto si possa realizzare quando istituzioni, imprese e cittadini collaborano per un obiettivo comune. Ringrazio di cuore tutte le aziende, gli artigiani e i volontari che hanno aderito all’iniziativa contribuendo a rendere il lago di Castel dell’Alpi ancora più bello e accogliente. Un impegno che valorizza il nostro patrimonio naturale e che rappresenta un investimento sulla qualità della vita dei residenti e sull’attrattività turistica del territorio”.

Hanno collaborato all’iniziativa: Cooperativa di Produzione e Lavoro di Castel dell’Alpi, Edil CdA, Greenland, Azienda Agricola Sperticara, Ok Boomer, Marchesi Movimento Terra, Sazzini Materiali Edili, Emil Banca, Cristian Santi, Saverio Santi, i Cercanti di Castel dell’Alpi, La Spiaggetta e tutti i volontari che hanno partecipato alla giornata.