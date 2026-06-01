Ligonchio: recuperato dai Vigili del fuoco cavallo caduto in un canalone. L’animale è in buono stato di salute

Nel tardo pomeriggio si sono concluse le operazioni di recupero di un cavallo che era accidentalmente caduto in un canalone lungo il sentiero 633 del CAI, in località Romecchio, nel comune di Ligonchio. Sul posto è intervenuto un veterinario che ha sedato l‘animale, consentendo il salvataggio in condizioni di sicurezza. Il cavallo, in buono stato di salute e senza ferite, è stato riconsegnato al proprietario dopo un controllo veterinario sul campo. Alle operazioni hanno partecipato i Vigili del Fuoco di Castelnovo Monti e un elicottero proveniente da Bologna.