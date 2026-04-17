‘La Piazza delle Donne’, sabato, in via Rizzoli a Bologna: “Pane, Pace e Libertà” – il racconto delle donne nella guerra

In occasione dell’anniversario della Liberazione, La Piazza delle Donne torna nel cuore di Bologna con un nuovo appuntamento dedicato alla memoria e all’impegno femminile durante la Seconda guerra mondiale. Sabato 18 aprile, a partire dalle ore 10.00 in via Rizzoli, l’iniziativa pubblica “Pane, Pace e Libertà” offrirà un momento di riflessione e condivisione aperto a tutta la cittadinanza.

La rete La Piazza delle Donne – che riunisce donne della CGIL, SPI CGIL, UDI, UDU, la Casa delle Donne per non subire violenza di Bologna – promuove incontri mensili in piazza su temi di rilevanza sociale e storica, con l’obiettivo di costruire spazi di confronto e partecipazione attiva. Protagonista dell’appuntamento di domani sarà, in particolare, il Laboratorio teatrale “Allora e Ora” del Coordinamento Donne dello SPI CGIL, che porterà in scena Pane, Pace e Libertà: dieci monologhi ispirati a storie vere di donne – operaie, mondine, staffette, lavoratrici – che durante il conflitto sostituirono gli uomini al fronte, sostenendo con forza e coraggio la tenuta economica e sociale del Paese. Si tratta di un lavoro spesso rimasto invisibile, segnato da disuguaglianze e da un mancato riconoscimento che, nel dopoguerra, costrinse molte donne a un ritorno forzato alla sfera domestica. L’iniziativa vuole restituire voce e dignità a queste esperienze, intrecciando memoria storica e riflessione sul presente.

Appuntamento in via Rizzoli. Partecipazione libera.