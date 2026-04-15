Riconosciuto come il presunto autore di una rapina, arrestato a Reggio Emilia dalla Polizia

Nel primo pomeriggio di ieri, martedì 14 aprile, operatori della Squadra Volanti della Polizia di Stato di Reggio Emilia, impiegati nell’ambito di un servizio di pattugliamento del territorio, effettuavano un consueto controllo all’interno di un esercizio commerciale in via Gorizia. Durante tale attività veniva rintracciato un avventore, subito identificato per un 30enne di origini egiziane, pregiudicato prevalentemente per reati contro il patrimonio, destinatario di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa di recente dal Tribunale del Riesame di Bologna.
Tale ordinanza di misura cautelare si basava su alcuni fatti accaduti ad agosto 2025 quando il 30enne era stato riconosciuto come il presunto autore di una rapina pluriaggravata commessa nelle adiacenze della stazione “Storica” di Reggio Emilia.
Al termine degli opportuni accertamenti di rito, gli agenti della Polizia di Stato procedevano all’arresto del soggetto e al suo successivo accompagnamento presso la Casa Circondariale di Reggio Emilia in esecuzione della suddetta ordinanza.