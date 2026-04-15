Ricercato da un anno e mezzo, catturato dai carabinieri durante un controllo stradale a Quattro Castella

R icercato dall’ottobre 2024, un u o m o di 44 an ni di o r i gin e st ra n ie r a , è s tat o fi n a l men te arrest a to da i Carabinieri durante un controllo stradale a Puianello lo scorso 13 a p r i le . L a cattura è avvenuta grazie all a prontezza e al la me t icolos a a t t i vi t à di sorveglianza del territorio da parte dei m ilit ari della Stazione di Quattro Castella. 2024,o dini diraiescorsograzie alle aldel territoriodeiari della Stazione di Quattro Castella.

L ‘uo m o er a dest i natario di un o r d i ne di ca r ce ra z io ne rip ris t in a t o il 7 ottobre 2024 dall’Ufficio Esecuzioni Penali della P r ocur a d i Bologn a, do ve n d o s c o n ta re una p e n a d et en t iv a di 2 a n n i , 9 mesi e 28 giorni, oltre a pa ga r e u n a m u l ta di 6.200 e uro, p e r u n a co n dan na def i ni tiv a leg a ta a un caso di fu r t o aggravato. Il reato risale a un e p i s odio a vv e n u to a Bo log n a, in ci r c o stanze d i par t i c o l a re gravi tà: l ’uomo a v eva avvicinato una do n n a con la figlia di 5 anni, fin g e nd o di ai u tarl e l un go una pis ta c i cl abile . Ap p ro fi tt a ndo d e ll a d i s t raz i o n e d ell a m ad r e , a v ev a ru b a to l a b o r s a d a l ces ti no d e ll a bic icle t t a e si era dato alla fug a . L a donna, preoccupata per la figlia, aveva rinunciato a inseguirlo, ma un g io van e pr esen t e s u l pos to si e ra l a n c iat o a l l’ i nse g u i mento, blocc a ndolo poco dopo insieme ad alcuni passanti. La refurtiva recuperata era stata restituita interamente alla vittima.

Nonostante il rigetto delle richieste di mi s ure a lter n a t i ve e l a s u ccessi v a revo c a del la so sp e ns i o ne dell’ordine di car c era z i on e , i l 44e n ne er a riuscito a e v it are l’arresto per quasi due anni.