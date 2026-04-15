Aperto un nuovo avviso di co-progettazione per realizzare servizi di welfare di prossimità nelle Case di Quartiere di Bologna

È aperto l’avviso pubblico per attivare nuove azioni nelle Case di Quartiere, grazie ai finanziamenti europei del Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027. L’iniziativa offre l’opportunità di partecipare alla co-progettazione, in base al Codice del Terzo Settore, per l’apertura e la gestione di 10 punti di facilitazione digitale nelle Case di Quartiere di Bologna.

L’intervento intende sostenere il contrasto al divario digitale sviluppando azioni ulteriori a quelle realizzate nell’ambito del progetto “Digitale Facile”.

L’avviso, rivolto agli Enti del Terzo Settore, resterà aperto fino alle ore 14 del 28 aprile. La documentazione completa e tutti i dettagli sono consultabili sulla pagina dedicata della rete civica Iperbole: https://www.comune.bologna.it/amministrazione/concorsi-avvisi-bandi/avvisi-pubblici/proposte-attivazione-punti-facilitazione-digitale-case-quartiere-coprogettazione

L’obiettivo prioritario è definire l’apertura e la gestione operativa dei Punti di Facilitazione Digitale per contribuire attivamente al superamento del divario digitale sul territorio cittadino.

Possono partecipare all’avviso gli Enti del Terzo Settore (ETS) iscritti al RUNTS, esclusivamente in forma di raggruppamento. Il raggruppamento dovrà includere almeno un’organizzazione attualmente coinvolta nella gestione di una Casa di Quartiere.

Per approfondire i contenuti e richiedere chiarimenti, gli enti interessati sono invitati all’evento di presentazione dell’avviso, che si terrà oggi alle ore 18 nella Casa di Quartiere Giorgio Costa, in via Azzo Gardino 48.

L’avviso rappresenta uno degli esiti di un percorso di definizione condivisa promosso dal Comune con il supporto della Fondazione IU Rusconi Ghigi.

Il percorso, che si è svolto tra maggio 2024 e aprile 2025, ha visto la partecipazione attiva delle comunità che gestiscono le Case di Quartiere, degli uffici territoriali dei sei Quartieri e dei Settori competenti.

Il percorso ha avuto l’obiettivo di raccogliere e analizzare i bisogni dei territori in cui si trovano le Case di Quartiere, per orientare i nuovi finanziamenti PN Metro verso la costruzione di servizi pubblici di prossimità. In un’ottica di amministrazione condivisa, il progetto punta a dare forma alle istanze delle comunità locali all’interno della Rete delle Case di Quartiere.

Gli appuntamenti e i risultati del percorso sono disponibili nella sezione dedicata del sito Partecipa: https://partecipa.comune.bologna.it/partecipa/case-di-quartiere?sect=percorso-definizione-condivisa-dei-servizi-prossimita-pon-metro