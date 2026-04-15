A Borgo Panigale i carabinieri arrestano un 33enne per detenzione di sostanze stupefacenti

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Bologna Borgo Panigale hanno arrestato un 33enne italiano per detenzione di sostanze stupefacenti durante una perquisizione domiciliare scaturita dalla necessità ed urgenza di entrare nell’abitazione del soggetto, avendo fondato motivo di rinvenire droga.

Le operazioni di ricerca hanno consentito di trovare una ventina di grammi di sostanze stupefacenti del tipo marijuana, hashish e “Fresch Frozen”, (hashish congelato), nonché due bilancine di precisione e del materiale adatto al confezionamento della sostanza. Durante la perquisizione domiciliare un Carabiniere è stato ferito dalla madre del presunto responsabile poiché alla vista dei militari che si erano presentati sul pianerottolo di casa, cercando il figlio, ha chiuso violentemente la porta stringendogli la mano dentro. In seguito li ha lasciati fuori quasi un’ora.

Sollecitata ad aprire la porta, la donna ha consentito l’ingresso dei Carabinieri che dopo aver raggiunto il figlio in camera lo hanno sottoposto alla perquisizione domiciliare, trovando quanto descritto. Su disposizione del Pubblico Ministero di Turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, il presunto responsabile è stato accompagnato in Tribunale per l’udienza di convalida e contestuale giudizio direttissimo.