Al via a Castel San Pietro le domande online di iscrizione per i nidi d’infanzia anno educativo 2026-27

Si aprono da lunedì 20 aprile le iscrizioni online ai nidi d’infanzia del Comune di Castel San Pietro Terme per l’anno educativo 2026-2027, rivolte ai bambini nati dal 1 gennaio 2024 al 31 marzo 2026 residenti nel territorio comunale. In questi giorni l’Ufficio Scuola ha inviato alle famiglie interessate, una comunicazione con tutte le informazioni utili per la presentazione delle domande.

Il bando riguarda le iscrizioni alle seguenti strutture: il Nido comunale “Girotondo” di Castel San Pietro Terme (via Di Vittorio 28/A); il Nido comunale “Arcobaleno” di Osteria Grande (via Serotti 8); il Nido convenzionato “La Casa di Mamma Oca n. 6” (via Conventino 1531); il Nido convenzionato “Don Luciano Sarti” (via Palestro 38), che accoglie bambini dai 12 ai 36 mesi; e il Nido “Sacro Cuore” di Poggio Grande (via Stradelli Guelfi 1560), anch’esso per bambini dai 12 ai 36 mesi.

“Il nido d’infanzia è un servizio educativo fondamentale per lo sviluppo dei bambini e delle bambine nei primi anni di vita” – ha dichiarato l’Assessora alla Scuola Katia Raspanti – “È uno spazio pensato per accompagnare la crescita, stimolare le capacità relazionali e cognitive e offrire esperienze significative fin dai primi mesi. Allo stesso tempo rappresenta un punto di riferimento importante per le famiglie, che possono contare su un contesto accogliente e su occasioni di confronto e condivisione. Sostenere e qualificare i servizi per l’infanzia significa rafforzare il tessuto sociale della comunità e promuovere pari opportunità sin dall’inizio del percorso di vita.”

Il bando sarà disponibile a partire dal 20 aprile sul sito del Comune all’indirizzo dedicato ai servizi per l’infanzia, accedendo al link: https://www.comune.castelsanpietroterme.bo.it/servizio/nidi-infanzia-comunali e cliccando sul link del bando 2026/2027.

In caso di difficoltà nel download, sarà possibile ritirarne copia cartacea presso l’Ufficio Scuola al secondo piano del Municipio in piazza Venti Settembre (entrare nel portone di destra guardando il Comune) dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30, il martedì anche dalle 15 alle 16 e il giovedì anche dalle 15 alle 17,45, tel. 051 6954122.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online dal 20 aprile 2026 fino alle ore 12:30 del 15 maggio 2026, accedendo alla piattaforma dei servizi scolastici online al link: https://www.comune.castelsanpietroterme.bo.it/servizio/nidi-infanzia-comunali. Per la compilazione è necessaria l’autenticazione tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE). Resta a carico del richiedente la verifica del corretto inoltro della domanda.

Per supportare le famiglie nella scelta educativa, è previsto un open day sabato 9 maggio 2026, dalle ore 9 alle 12, durante il quale sarà possibile visitare i nidi d’infanzia comunali e convenzionati.

Le modalità di partecipazione sono le seguenti:

per i nidi comunali “Girotondo” e “Arcobaleno” è necessaria la prenotazione tramite le agende digitali disponibili sul sito del Comune a partire dal 20 aprile al seguente link: https://servizi.comune.castelsanpietroterme.bo.it/prenotazione-appuntamenti-uffici ;

per il nido “Don Luciano Sarti” la prenotazione avviene telefonicamente al n. 051 944590 o tramite il sito dedicato www.scuoledonlucianosarti.it ;

per il nido “La Casa di Mamma Oca” l’accesso è libero senza appuntamento;

per il nido “Sacro Cuore” è richiesta la prenotazione telefonica al numero 051 949096 .

Tutte le informazioni relative al bando e alla procedura di iscrizione possono essere richieste all’Ufficio Scuola (e-mail: scuola@comune.castelsanpietroterme.bo.it – tel. 051 6954122-126).