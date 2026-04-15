L’Assemblea dei soci Ferrari approva il bilancio 2025

Gli azionisti di Ferrari hanno approvato il bilancio 2025, con parere positivo sulla relazione della remunerazione per il 2025 e la proposta di distribuire un dividendo in denaro di 3,615 euro per ciascuna azione ordinaria in circolazione, pari a un dividendo totale di 640 milioni.

Il dividendo avrà lo stacco cedola delle azioni ordinarie in circolazione il 20 aprile per le azioni ordinarie negoziate all’Exm italiano e il 21 aprile per le azioni ordinarie al Nyse, negli Stati Uniti. La data di legittimazione a percepire il dividendo (record date), informa una nota aziendale, sarà il 21 aprile per le azioni sia Exm sia Nyse e il dividendo sarà posto in pagamento il 5 maggio. Agli azionisti che, alla record date, saranno titolari di azioni ordinarie della Società scambiate sul Nyse, il dividendo verrà pagato in dollari Usa, sulla base del cambio ufficiale del 16 aprile pubblicato dalla Bce.

L’assemblea di Ferrari ha rieletto poi tutti gli amministratori che si sono candidati per l’elezione. John Elkann e Benedetto Vigna sono stati rieletti amministratori esecutivi di Ferrari. Piero Ferrari, Delphine Arnault, Francesca Bellettini, Eduardo H. Cue, Sergio Duca, John Galantic, Maria Patrizia Grieco, Michelangelo Volpi e Tommaso Ghidini sono stati rieletti amministratori non esecutivi.

L’assemblea ha rinnovato le deleghe al Cda della società ad emettere azioni ordinarie (per un periodo di diciotto mesi dalla data dell’odierna assemblea), attribuire diritti a sottoscrivere azioni ordinarie ed a limitare o escludere i diritti di prelazione per le azioni ordinarie (per un periodo di diciotto mesi dalla data dell’odierna assemblea), nel rispetto di determinati massimali.

Inoltre, l’assemblea ha rinnovato al Cda, per 18 mesi da oggi, l’autorizzazione ad acquistare azioni ordinarie della società fino al 10% di quelle emesse.

(Agenzia Dire)