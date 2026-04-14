Una nuova webcam di Meteo Reggio sul Monte della Guardia nel territorio di Casalgrande

Il progetto di monitoraggio territoriale di Meteo Reggio continua a crescere e innovarsi. A vent’anni dalla sua fondazione, l’associazione conferma il proprio impegno nell’offrire strumenti tecnologici avanzati a servizio della comunità, inaugurando ufficialmente la sedicesima webcam della rete provinciale.

Il nuovo dispositivo, installato sul Monte della Guardia (380 metri di quota), rappresenta un ulteriore “occhio elettronico” sul territorio di Casalgrande e sul cuore del comprensorio ceramico. La posizione strategica consente una visuale panoramica a 180 gradi sulla Pianura Padana e, insieme alla vicina stazione di Monte Evangelo, permetterà a breve una copertura estesa da Scandiano fino a Modena e oltre.

Un progetto integrato tra tecnologia e sicurezza ambientale

L’iniziativa si inserisce in un più ampio intervento di riqualificazione dell’area “La Riserva” di Casalgrande (Quagliodromo), promosso dall’Amministrazione comunale. Il progetto integra le attività di monitoraggio meteorologico con azioni concrete di prevenzione degli incendi boschivi, sviluppate in collaborazione con il Coordinamento di Protezione Civile di Reggio Emilia.

A conferma dell’efficacia del sistema, già pochi istanti dopo l’attivazione la webcam ha rilevato segnali di fumo provenienti dalla Pianura, evidenziando il valore del servizio in termini di sorveglianza e tutela del territorio.

Tecnologia e volontariato: un sistema efficiente e sostenibile

Dietro ogni immagine aggiornata in tempo reale si sviluppa un articolato lavoro tecnico e organizzativo, interamente autofinanziato e reso possibile dall’impegno di volontari qualificati.

L’installazione segue la recente attivazione sul Monte La Nuda (1.700 metri) e anticipa la prossima accensione della diciassettesima webcam, che sarà orientata verso sud-ovest.

Fondamentale il contributo della sezione di Scandiano dell’Associazione Radioamatori Italiana (ARI), partner tecnico di riferimento per l’intero progetto.

Ringraziamenti

Meteo Reggio esprime un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’intervento:

Gianluca Braghiroli (TLC e CRI) e Guido Monti (TLC)

Massimo Monti, Marino Mammi e Marco Borciani (Presidente ARI Sez. di Scandiano) per il supporto tecnico e logistico

Giuseppe Daviddi, Sindaco di Casalgrande, e Marco Cassinadri, Assessore, per il sostegno al progetto

Le dichiarazioni dell’Amministrazione

L’assessore Marco Cassinadri, con delega ai Consigli di frazione, ha dichiarato:

“Il percorso si inserisce pienamente nel progetto di valorizzazione promosso dall’Amministrazione comunale di Casalgrande, condiviso con il Consiglio di Frazione di Casalgrande Alto, Matteo Benevelli del Ceas Tresinaro Secchia, Fulvio Torreggiani del Cai di Scandiano, la Provincia di Reggio Emilia, il presidente Moreno Palandri del Circolo Arci ‘La Riserva’, il fotografo Michele Sensi e la Pro Loco di Casalgrande, che ringraziamo per la collaborazione.

A breve parteciperemo a un bando della Regione Emilia-Romagna per la sistemazione del sentiero interno all’area del Quagliodromo, con l’obiettivo di collegarlo alla rete sentieristica del territorio dei Boiardo, in sinergia tra il Comune di Casalgrande e il Comune di Scandiano.”

Il Sindaco Giuseppe Daviddi ha dichiarato:

“L’installazione della nuova webcam sul Monte della Guardia rappresenta un passaggio significativo per il territorio, perché consente di rafforzare il monitoraggio di un’ampia area della provincia reggiana, comprendendo anche l’intero Comune di Casalgrande.

Questo sistema permetterà a Meteo Reggio di seguire con continuità l’evoluzione dei fenomeni atmosferici, supportando al tempo stesso le attività legate alla sicurezza del territorio.

Per i cittadini rappresenta inoltre un’opportunità per osservare, attraverso la webcam, la bellezza e l’unicità del nostro territorio.

Un ringraziamento a Meteo Reggio e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto.”