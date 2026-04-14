Sabato verrà inaugurata presso il Museo Civico di Vignola una nuova sezione espositiva

La nuova sezione espositiva è intitolata:Cosmologia e impatti di materiali extraterrestri. L’idea è nata dall’incontro tra il prof. Giampaolo Sighinolfi, già docente UNIMORE di Geochimica e il naturalista dott. Salvatore Caiazzo, durante un’escursione universitaria in Baviera, dove il professore illustrava agli studenti i materiali del locale museo di meteoriti di Nordlingen, in Baviera.

Fin dal lontano 1964 Il prof. Sighinolfi si è occupato di impatti extraterrestri e nei suoi numerosi viaggi ha studiato i maggiori crateri meteoritici esistenti. Durante le sue missioni ha raccolto molti materiali da sottoporre ad analisi e oggi ha voluto donare parte di questi elementi al Museo di Vignola per creare una sezione con profilo didattico e divulgativo. Il dott. Caiazzo, socio del Gruppo Vignolese Ricerche e presidente dell’Associazione Amici dei Parchi di Monteveglio e dell’Emilia ha raccolto l’invito per realizzare la nuova sezione e ha donato parte della sua collezione di meteoriti per offrire un quadro più ampio sullo studio delle “pietre cadute dal cielo”.

La vetrina espositiva contiene soprattutto impattiti e tectiti, mentre in un mobiletto a vista, recupero di un vecchio banco da gioielliere, sono esposti i campioni traslucidi retroilluminati. Nei 36 sottili cassetti del mobiletto sono visionabili ed estraibili grandi foto dei maggiori crateri esistenti al mondo e le relative ricerche che sono state effettuate per confermarne l’origine meteoritica.

Tra le curiosità presenti vi sono le fulguriti, vetri terrestri prodotti dai fulmini che cadono nella sabbia del deserto e alcuni campioni del Libian Silica Glass, vetri formatisi ad alte temperature e pressione che si ipotizza possano essere stati creati da un grande impatto o da una potente esplosione in cielo di un meteorite. Di questo materiale è composto uno scarabeo presente nel pettorale del Faraone Tutankhamon.

Sarà possibile anche toccare con mano un vero meteorite.

Due grandi pannelli didascalici e un proiettore che illumina la volta con l’immagine della Luna completano questo piccolo “angolo del cielo”.

L’inaugurazione della sezione avverrà alla presenza della sindaca Emilia Muratori, cui seguirà una presentazione che vedrà come relatori il prof. Sighinolfi e il dott. Caiazzo. Al termine un momento conviviale offerto dalle associazioni patrocinanti.

Si ringrazia il Comune di Vignola e il Gruppo Vignolese Ricerche per aver messo a disposizione un settore del Museo e per la collaborazione prestata per l’allestimento.