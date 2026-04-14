Giovedì 16 aprile il convegno “Casa e transizione ecologica. Il progetto europeo ReHousIn e il caso di Reggio Emilia”

Giovedì 16 aprile, alle ore 17.30 nella sala Rossa del Municipio (piazza Prampolini 1), è in programma l’incontro “Casa e transizione ecologica. Il progetto europeo ReHousIn e il caso di Reggio Emilia”, su come i cambiamenti economici, l’urbanizzazione e le decisioni politiche influenzino l’accesso a un’abitazione di qualità.

L’appuntamento sarà l’occasione per presentare il progetto di ricerca ReHousIn (“Contextualised pathways to Reduce Housing Inequalities in the green and digital transition”), selezionato su bando competitivo Horizon da parte della Commissione Europea, per indagare sinergie e conflitti tra politiche per la transizione nel patrimonio costruito e accesso alla casa. Il progetto coinvolge il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (DAStU) del Politecnico di Milano che ha selezionato Reggio Emilia come uno dei 27 casi studio europei su cui concentrare il proprio lavoro. In particolare, Reggio Emilia è una delle tre realtà italiane coinvolte – insieme a Milano e Assisi – analizzata in quanto città di medie dimensioni per studiarne le politiche di sostenibilità, le strategie di densificazione urbana e gli interventi di riqualificazione edilizia in grado di favorire sviluppo economico e raggiungere obiettivi ambientali.

Nel corso del progetto i ricercatori del Politecnico hanno condotto una serie di interviste ai principali soggetti del territorio coinvolti sui temi dell’abitare e della transizione ecologica – oltre al Comune, anche i sindacati degli inquilini, le cooperative di abitare solidale, associazioni e attivisti ambientali – per capire come la città ha affrontato le sfide abitative, approfondire le risposte politiche e l’impatto dei fattori economici e sociali.

L’incontro sarà aperto alle 17.30 dal vicesindaco con delega alla Casa Lanfranco De Franco: a seguire interverranno Massimo Bricocoli, dal DAStU del Politecnico di Milano, che farà un’introduzione al progetto di ricerca ReHousin – Reducing Housing Inequalities, e i ricercatori Constanze Wolfgring e Lorenzo Caresana, che tracceranno una panoramica nazionale e dei primi risultati della ricerca con un approfondimento su Reggio Emilia.

ReHousIn – Reducing Housing Inequalities è un progetto di ricerca finanziato dal programma Horizon Europe che coinvolge università ed enti di ricerca in 9 paesi europei. Il progetto indaga come alcune politiche legate alla transizione ecologica – riqualificazione energetica degli edifici, rigenerazione urbana e soluzioni baste sulla natura – incidano sull’accesso alla casa. Per l’Italia la ricerca sviluppa tre casi di studio urbani: Milano, Reggio Emilia e Assisi. Il lavoro sul caso italiano è svolto dal Dastu – Dipartimento di architettura e studi urbani del politecnico di Milano, coordinato dal professor Massimo Bricocoli, con Marco Peverini, Constanze Wolfgring e Lorenzo Caresana.