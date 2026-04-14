Da Curtatone arrivano i Madonnari: arte e tradizione a Fiorano Modenese

Lo scorso fine settimana una delegazione del Comune di Fiorano Modenese è stata accolta a Curtatone (MN), ospite del sindaco Carlo Bottani e della sua giunta. Una visita che ha aperto le porte a una collaborazione culturale concreta, destinata a portare un’arte antichissima, quella dei Madonnari, in centro a Fiorano in occasione del Maggio fioranese.

Domenica 10 maggio, in occasione della Festa della mamma, saranno presenti in città, insieme a diversi artisti del territorio, 15 Madonnnari provenienti dal territorio mantovano che realizzeranno opere sia a terra, che su pannelli, ispirati alla figura materna, tra piazza Ciro Menotti e il sagrato del Santuario. Una giornata intera dedicata all’arte dal vivo.

Proprio a Curtatone, ogni anno intorno a Ferragosto, si svolge infatti il celebre Trofeo dei Madonnari: artisti provenienti da tutta Italia e dall’estero si cimentano nella realizzazione di grandi immagini sacre davanti al Santuario di Santa Maria delle Grazie, trasformando il selciato in una galleria d’arte a cielo aperto. La gara, che affonda le radici in una tradizione plurisecolare, rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del calendario estivo mantovano.

La delegazione fioranese composta dal sindaco Marco Biagini, dagli assessori, dal parroco di Fiorano, don Roberto Montecchi insieme Gabriele Imperato, dalla presidente del Comitato Fiorano in Festa, Roberta Pè, da Tina del Falco dell’associazione InArte e da Maria Gentile dell’associazione Arte e Cultura, ha avuto l’opportunità di visitare il Santuario mantovano, importante luogo di culto e di storia, e il Museo dei Madonnari, che conserva la memoria e le opere di questa tradizione secolare. Dall’incontro è nata la proposta di portare questa tradizione a Fiorano Modenese con un evento capace di coinvolgere il territorio nella sua interezza.

L’iniziativa, in collaborazione con la Parrocchia di Fiorano, il Comitato Fiorano In Festa e le associazioni culturali InArte e Arte e Cultura, si intitola “La via dell’arte… dal Centro di Fiorano al Colle” e si svolgerà domenica 10 maggio, dalle 8.30 alle 19.30, in occasione della Festa della Mamma, nell’ambito del Maggio Fioranese.

Quindici Madonnari del Santuario delle Grazie, affiancati da diversi artisti del territorio, realizzeranno le loro opere seguendo il tema “Il ruolo della figura materna nell’arte“: un filo conduttore che intreccia devozione, bellezza e memoria, declinato in tecniche diverse, dipinti a terra, su pannelli e su cavalletto. Le location attraverseranno idealmente il cuore di Fiorano: piazza Ciro Menotti, di fronte alla chiesa parrocchiale, la scalinata e il piazzale del Santuario sul colle, creando un percorso artistico che inviterà la cittadinanza a passeggiare tra le opere. Un’ occasione per scoprire un’arte che parla al cuore, celebrare la figura materna attraverso i secoli della grande pittura e rafforzare i legami tra comunità che condividono radici di fede e di cultura.