Lavoro, imprese e AI: a Fiorano Modenese un incontro sulla trasformazione in atto

Quali sono gli impatti dell’intelligenza artificiale sul mercato del lavoro e sull’organizzazione aziendale? Come conciliare l’innovazione tecnologica con la necessaria tutela dei lavoratori? Per rispondere a queste domande, il Comune di Fiorano Modenese, in collaborazione con l’associazione Amici di Fiorano APS, organizza l’incontro pubblico di approfondimento dal titolo: “Lavoro, Imprese e Intelligenza Artificiale: la trasformazione è già iniziata“.

L’evento si svolgerà sabato 18 aprile 2026 alle ore 9.30, nella prestigiosa cornice della Sala delle Vedute presso il Castello di Spezzano.

L’iniziativa nasce dalla necessità di esplorare le sfide poste dalla transizione digitale: al centro del dibattito ci saranno i temi dell’innovazione tecnologica e delle nuove forme di organizzazione del lavoro, con un focus specifico sulla salvaguardia dei diritti in un contesto lavorativo in rapida evoluzione.

I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali del sindaco di Fiorano Modenese, Marco Biagini. Seguirà una tavola rotonda che vedrà il confronto tra rappresentanti delle istituzioni, del sindacato e del mondo produttivo: Cesare Damiano, presidente dell’associazione Lavoro&Welfare e già Ministro del Lavoro; Daniele Dieci, segreteria confederale CGIL Emilia-Romagna; Pietro Conte, responsabile area Lavoro di Confindustria Ceramica; Chiara Ciccia Romito, avvocato, PhD e consulente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia. L’incontro sarà moderato da Marco Fiori.

L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza, alle imprese del territorio e agli operatori del settore, interessati a comprendere le dinamiche di un cambiamento che sta già ridefinendo il nostro tessuto economico e sociale.