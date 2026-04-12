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R14, chiusa per una notte la stazione di Bologna Casalecchio, in uscita per chi proviene dalla A14

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Sul Raccordo Casalecchio (R14), per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di mercoledì 15 alle 5:00 di giovedì 16 aprile, sarà chiusa la stazione di Bologna Casalecchio, in uscita per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova.

















Redazione 1

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