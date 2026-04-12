Le congratulazioni di de Pascale alle due giovani emiliano-romagnole premiate dal Presidente Mattarella

“Dedizione, ascolto, generosità. Il riconoscimento che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha assegnato a Dalila Brocculi e Jasmeen Kaur premia l’impegno e la passione di queste due giovani con le quali mi complimento a nome di tutta la comunità regionale. Quello che Dalila e Jasmeen fanno è testimonianza di una solidarietà che si costruisce giorno per giorno, con passione e tenacia. Una solidarietà che è speranza e che supera le barriere, come quelle che hanno abbattuto gli alunni e le alunne della V A dell’Istituto Comprensivo “E. Rosetti” di Forlimpopoli. Anche a loro il nostro grazie per aver saputo trasformare la condivisione in un’occasione di crescita e inclusione”.

Così il presidente della Regione, Michele de Pascale, in merito al riconoscimento di Alfiere della Repubblica assegnato dal Quirinale a Dalila Brocculi di Rimini e Jasmeen Kaur, di Fabbrico in provincia di Reggio Emilia. Le due sedicenni emiliano-romagnole sono tra i 28 giovani che nel 2025 si sono distinti per comportamenti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà. Il tema scelto per l’edizione 2025 è “Sperimentare e comunicare la solidarietà”. Tra le classi che hanno ricevuto targhe di riconoscimento collettive, anche la classe V A dell’Istituto Comprensivo “E. Rosetti” (Plesso Scuola primaria “Don Milani”) di Forlimpopoli (FC).