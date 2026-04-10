Chiusure programmate su A1, A13 e A14

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A14 Bologna-Taranto e l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio, verso Firenze, nei seguenti giorni e orari: dalle 21:00 di lunedì 13 alle 5:00 di martedì 14 aprile; dalle 22:00 di venerdì 17 alle 6:00 di sabato 18 aprile.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: verso Firenze, percorrere la A14, uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale, immettersi sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale), e poi sulla Tangenziale verso Casalecchio di Reno/A1 ed entrare alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo Casalecchio, in direzione Firenze; verso Casalecchio di Reno, percorrere la A14, uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale, immettersi sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale) e poi sulla Tangenziale verso Casalecchio di Reno/A1 e uscire allo svincolo 1 Nuova Bazzanese.

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Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento del ponte “Scolo Calcarata”, dalle 21:00 di lunedì 13 alle 5:00 di martedì 14 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara sud e Altedo, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara sud, percorrere la D23 Raccordo Ferrara sud-Porto Garibaldi, la SS64 Porrettana, la SP20, via Chiavicone e rientrare in A13 alla stazione di Altedo.

Sulla A13 Bologna-Padova e sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ordinaria manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 13 alle 5:00 di martedì 14 aprile, sarà chiuso, per chi proviene da Padova, il Ramo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, verso la A1 Milano-Napoli.

In alternativa, chi proviene da Padova ed è diretto in A1, verso Milano o Firenze, potrà utilizzare i seguenti itinerari: anticipare l’uscita alla stazione di Bologna Arcoveggio al km 0+600 della A13, percorrere la Tangenziale verso Casalecchio/A1 ed entrare alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio; uscire a Bologna Fiera, al km 15+500 della A14 Bologna-Taranto e rientrare dalla stessa stazione in direzione Bologna Casalecchio e percorrere il Raccordo Casalecchio in direzione A1 Milano-Firenze.

Contestualmente saranno chiusi, per chi percorre la A14 Bologna-Taranto e proviene dalla A1 Milano-Napoli, da Milano e da Firenze e da Ancona, gli svincoli di immissione sulla A13, in direzione Padova.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: per chi proviene da Milano ed è diretto verso Padova, anticipare l’uscita alla stazione di Bologna Borgo Panigale, percorrere il Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale), la Tangenziale verso San Lazzaro di Savena ed entrare in A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio, in direzione Padova; per chi proviene da Firenze ed è diretto verso Padova, uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo Casalecchio, percorrere la Tangenziale verso San Lazzaro di Savena ed entrare in A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio, in direzione Padova; per chi proviene da Ancona ed è diretto verso Padova, anticipare l’uscita alla stazione di Bologna San Lazzaro, al km 22+200 della A14, percorrere la Tangenziale verso Casalecchio ed entrare in A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio, in direzione Padova.

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Per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, chi percorre la A14 Bologna-Taranto da Bologna verso Ancona, dovrà uscire obbligatoriamente alla stazione di Imola, nei seguenti giorni e orari: nelle due notti di lunedì 13 e martedì 14 aprile, con orario 21:00-5:00; dalle 21:00 di giovedì 16 alle 5:00 di venerdì 17 aprile.

Dopo l’uscita obbligatoria ad Imola, rientrare dalla stessa stazione, in direzione Ancona.