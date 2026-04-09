Zerosystem: a Modena un unico partner per la gestione dell’ufficio a 360°

Negli ultimi anni il modo di lavorare è cambiato profondamente.

Le aziende e gli studi professionali si trovano a gestire ambienti sempre più complessi, in cui tecnologia, organizzazione degli spazi e strumenti di comunicazione devono integrarsi in modo efficace.

Non si tratta più solo di dotarsi di singoli strumenti, ma di costruire un sistema che funzioni davvero nel quotidiano, semplificando le attività e supportando il lavoro delle persone.

In questo scenario, anche il ruolo dei fornitori evolve. Oggi le imprese cercano partner in grado di offrire soluzioni complete, flessibili e sostenibili nel tempo.

È proprio in questa direzione che si inserisce il percorso di crescita di Zerosystem realtà con sede a Modena, in Via Cassiani 191/A, da anni al fianco di aziende e studi professionali nella gestione delle macchine office e dei sistemi documentali.

Un’esperienza consolidata sul territorio, in particolare tra Modena e provincia, con operatività estesa anche alle aree di Reggio Emilia e Bologna, che ha permesso all’azienda di sviluppare un approccio concreto e orientato alle reali esigenze dei clienti.

Oggi Zerosystem evolve ulteriormente grazie all’ingresso nel Makhymo Group, ampliando la propria offerta e proponendosi come interlocutore unico per la gestione dell’ufficio.

Accanto alle soluzioni di stampa digitale, infatti, si affiancano servizi dedicati all’informatica aziendale, alla progettazione degli spazi di lavoro e alle soluzioni per la comunicazione visiva, come monitor per digital signage e lavagne interattive.

Un aspetto sempre più apprezzato dalle imprese è la possibilità di accedere a queste soluzioni tramite formule di noleggio operativo, che consentono di utilizzare tecnologie aggiornate senza immobilizzare capitale, con costi certi e pianificabili nel tempo.

Gestire fornitori diversi per stampa, IT, arredo e tecnologia significa spesso aumentare la complessità e rallentare i processi. Al contrario, un sistema integrato consente di ottimizzare tempi, ridurre gli imprevisti e migliorare l’efficienza complessiva.

Dalla rete informatica alla disposizione degli spazi, fino agli strumenti utilizzati per comunicare e collaborare, ogni elemento contribuisce oggi al funzionamento dell’azienda. Per questo motivo è sempre più importante avere una visione d’insieme.

Zerosystem si propone come partner capace di accompagnare le imprese in questo percorso, unendo esperienza, presenza sul territorio e una proposta completa costruita insieme al gruppo Makhymo.

Il risultato è un approccio che mette al centro le esigenze reali delle aziende, con soluzioni su misura, aggiornamento costante delle tecnologie e un supporto continuo nel tempo.

Un’evoluzione naturale che guarda al futuro, mantenendo i valori che hanno sempre contraddistinto l’azienda: affidabilità, competenza e attenzione concreta al cliente.

Un percorso che può essere approfondito direttamente con il team Zerosystem, per individuare le soluzioni più adatte alle esigenze specifiche di ogni realtà.

Zerosystem s.r.l. Via Cassiani 191/A- Modena – tel. 059/314914 zerosystem.it