Toyota, il presidente de Pascale dopo l’incontro in Regione

“Piena disponibilità della Regione ad accompagnare i progetti di sviluppo e a sostenere gli investimenti che ancorino sempre di più le aziende internazionali come Toyota a questo territorio. La Regione non vuole essere soltanto un osservatore ma un attore delle politiche industriali e se c’è un territorio che può essere attrattivo è proprio il nostro”.

Così il presidente della Regione, Michele de Pascale, che ieri a Bologna, in viale Aldo Moro, insieme al vicepresidente con delega allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla, e all’assessore al Lavoro, Giovanni Paglia, ha incontrato i vertici e le organizzazioni sindacali di Toyota Material Handling.

L’azienda, che in Emilia-Romagna ha tre sedi a Bologna, Casalecchio (Bo) e Ferrara, di cui due produttive, ha confermato i 150 milioni di euro di investimenti complessivi sui tre siti, pur evidenziando una situazione di scenario difficile.

“Questa sede di confronto è un momento estremamente qualificato per conoscere da vicino cosa accade dentro gli stabilimenti – ha aggiunto de Pascale – a conferma della qualità delle relazioni fra Istituzioni, Azienda e Organizzazioni sindacali, che si consolida ancora una volta. Siamo tutti consapevoli che ci sono delle difficoltà esogene, anche internazionali, ma dobbiamo difendere le nostre realtà produttive e comprendere se alcune scelte aziendali privilegino altri stabilimenti europei. Gli investimenti sono importanti ma c’è preoccupazione per i volumi produttivi. Il futuro si fa con i piani industriali strategici e la Regione è disponibile a un nuovo incontro per discutere di nuovi progetti e nuovi prodotti per gli stabilimenti Toyota in Emilia-Romagna”.