I Masa con “Deficienza naturale” sul palco del Teatro Comunale Cassero di Castel San Pietro Terme

Per la prima volta sul palco del Teatro Comunale Cassero di Castel San Pietro Terme, sabato 11 aprile alle ore 21, arriva un duo giovane e frizzante di 2 polistrumentisti, “I Masa”, con lo spettacolo “Deficienza naturale”.

L’uno è “Masa”, l’altro è “I”: insieme Alessandro Basini (cantante e imitatore) e Andrea Dalla Giovanna. Fantasisti e musicisti in piena ascesa, creano parodie partendo da canzoni famose. Riescono ad imitare più di 30 personaggi in soli 3 minuti. In un paio di stagioni hanno conquistato tutti con le loro canzoni “natal-estive”, al contrario, accelerate, improvvisate e rallentate, i loro tormentoni, le canzoni matematiche e le poesie in musica. Dal vivo utilizzano più di 20 strumenti musicali differenti, dall’ukulele al flauto nasale. Impossibile conoscere con anticipo la scaletta della serata. L’unica certezza è il coinvolgimento del pubblico. L’ultimo commento di chi ha visto il loro spettacolo è stato “Questi sono i numeri uno!” Vi faranno spellare le mani. Applausi o schiaffi, decidete voi.

Ultimi posti disponibili. Informazioni e prenotazioni: Teatro La Bottega del Buonumore APS cell. 353 4045498. Biglietteria aperta nella sola serata di spettacolo dalle ore 19.00 alle ore 21.00. On line su vivaticket.

Biglietti: intero € 14,00 – ridotto € 12,00. La stagione è curata dal direttore artistico Davide Dalfiume, realizzata dal Teatro La Bottega del Buonumore APS in collaborazione col Comune di Castel San Pietro Terme e il contributo di sponsor.