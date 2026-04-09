“Appenniners di oggi e di domani”, dopo il convegno sul futuro dell’Appennino inaugurata la mostra in piazza Re Enzo

Le ripercussioni del Decreto Montagna sulle aree interne, le prospettive di sviluppo per il nostro Appennino, il punto su ciò che è stato realizzato grazie al PNRR e una riflessione sulla costruzione di una visione metropolitana che includa davvero la montagna: sono i temi oggetto del convegno che si è tenuto oggi in Cappella Farnese “Appenniners di oggi e di domani”.

Hanno dialogato il sindaco metropolitano Matteo Lepore, Davide Baruffi, assessore Regionale alla Montagna e Aree interne, Ethel Frasinetti, Direttrice Generale della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e Valentina Cuppi, sindaca di Marzabotto a supporto del Sindaco metropolitano alle Politiche per l’Appennino bolognese. Sara Funaro, sindaca di Firenze e delegata nazionale ANCI per le politiche abitative ha inviato un contributo video.

Al termine del convegno, in Piazza Re Enzo l’inaugurazione della mostra “APPENNINERS: volti e storie di chi ha scelto l’Appennino”: 16 scatti d’autore realizzati dal bolognese Giacomo Maestri che ritraggono gli abitanti e le abitanti dell’Appennino nei loro luoghi di vita e lavoro.

Il convegno e la mostra sono promossi da Città metropolitana e Comune di Bologna nell’ambito delle attività di Bologna Innovation Square, in collaborazione con Insieme per il lavoro e nel quadro del percorso verso il terzo Piano strategico metropolitano.