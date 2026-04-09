Ameya Gabriella Canovi presenta a Fiorano il suo libro “Le stelle non sono mai sole”

Domenica 12 aprile, alle 10.30, presso il Teatro Astoria, la psicologa e autrice Ameya Gabriella Canovi presenta la sua ultima opera editoriale, dal titolo “Le stelle non sono mai sole. Trasforma ogni incontro in qualcosa di meraviglioso”.

L’incontro rappresenta un momento di riflessione profonda sul valore dei legami e sulla capacità di trasformare gli incontri quotidiani in occasioni di crescita personale.

La mattinata sarà arricchita dai contributi di autorevoli relatori, che esploreranno i contenuti del libro sotto il profilo civile e pedagogico: Guido Giusti, difensore civico regionale e Claudia Giudici, Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza.

Il dialogo con l’autrice sarà curato da Luca Sabattini, consigliere regionale dell’Emilia-Romagna, mentre il coordinamento dell’incontro sarà affidato alla moderatrice Roberta Roncone.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Fiorano Modenese, in collaborazione con l’Assemblea legislativa della regione Emilia-Romagna (Difensore Civico e Garante per l’infanzia), il Comitato Fiorano in Festa e l’Associazione INArte.

L’ingresso è libero e gratuito, fino a esaurimento posti. Non è necessaria la prenotazione.