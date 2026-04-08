“Una SporTina per Tina”: Fiorano Modenese per la solidarietà

Domenica 12 aprile 2026, in occasione della domenica detox fioranese, il cuore di Fiorano Modenese si apre alla solidarietà. A partire dalle ore 9 piazza Menotti ospiterà l’evento benefico “Una SporTina per Tina”, promosso dal KnitCafé Fiorano, con il patrocinio del Comune, in collaborazione con Camper Club e Caffè del Teatro, un appuntamento che unisce l’artigianato e l’impegno sociale, ma anche la convivialità e il buon cibo.

Durante la giornata potranno essere acquistate le SporTine decorate a mano dalle volontarie del KnitCafé, insieme a diversi oggetti dell’ingegno. Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto alla Casa Rifugio Tina, centro antiviolenza distrettuale che opera sul territorio per offrire protezione e supporto alle donne vittime di violenza e ai loro figli.

Per tutta la giornata sarà attivo anche lo stand gastronomico de La Sfoglia con gnocco fritto, tigelle e frittelle di baccalà.

Nel pomeriggio, dalle ore 14.30, il programma si arricchisce con un momento di comunità “Una SESSANperTINA”, dedicato a chi è nato nel 1966. Un’occasione per festeggiare i sessantenni dell’anno, unendo il piacere del ritrovarsi alla solidarietà.

In caso di pioggia, la manifestazione sarà rimandata a domenica 19 aprile.