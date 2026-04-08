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“I dialoghi della Vagina” in scena il 19 aprile al Comunale di Bomporto

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Al quarto anno di tournée – che hanno registrato sold out in tutta Italia – il 19 aprile alle 21.00 andrà in scena a Bomporto I dialoghi della Vagina con una serata al Teatro Comunale.

Lo spettacolo, prodotto da Teatro al Femminile, è scritto e diretto da Virginia Risso, giovane artista torinese pluripremiata e poliedrica nel panorama teatrale italiano. È una commedia dove l’interazione con il pubblico abbatte non solo la quarta parete, ma anche tabù e luoghi comuni legati all’universo femminile.

In scena, insieme all’autrice, Gaia Contrafatto. L’irresistibile capacità delle attrici di raccontare e raccontarsi, regala allo spettatore una performance esilarante e molti spunti di riflessione.

A fare da sfondo in scena, le opere di Elena Romanovskaya. La pittrice vive in una piccola cittadina russa, dove la sua Arte è vista come un osceno tabù e così le viene negata la possibilità di esporre i suoi quadri. La collaborazione con l’artista dimostra tre dei principi saldi di Teatro al Femminile: inclusione, condivisione e creazione di luoghi che accolgano flussi e fermenti artistici.

Nel 2022 I dialoghi della Vagina ha vinto il premio Miglior spettacolo e Miglior Attrice (Virginia Risso) al Concorso nazionale Lo strappo nel cielo di carta (VV) ed è stato selezionato al Festival del Teatro Aperto (PZ), al Milano Fringe Festival e al Catania Fringe Festival, dove ha ottenuto il Premio COMICS.

I DIALOGHI DELLA VAGINA

19 aprile 2026, ORE 21.00 – TEATRO COMUNALE

(Via Giuseppe Verdi, Bomporto MO)

Biglietti disponibili: diyticket.it

 

















Redazione 1

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