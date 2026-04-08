Al via un nuovo corso di formazione sulla violenza nelle relazioni intime delle persone LBT*

Acquisire i principali concetti relativi all’identità sessuale e al benessere delle persone LGBT+, adottare un linguaggio corretto, sviluppare adeguate modalità di ascolto attivo, conoscere i fattori di rischio e le forme specifiche di violenza intima, insieme agli ostacoli all’emersione del fenomeno. E ancora, informare sui percorsi di prevenzione, i diritti e i bisogni di salute delle persone LGBTQIA+, così da promuovere un approccio integrato e un’accoglienza capace di includere davvero.

Sono questi alcuni degli obiettivi dei percorsi di formazione “La violenza intima LBT*”, rivolti alle operatrici dei Centri antiviolenza e delle Case Rifugio dell’Emilia-Romagna, realizzati e appena avviati, grazie a un accordo siglato lo scorso ottobre dall’Università degli studi di Padova e dalla Regione. Una seconda proposta, a seguito del successo del primo corso organizzato a maggio 2025, che allora aveva coinvolto solo le operatrici dei Centri antiviolenza, mentre quest’anno allarga la platea dei destinatari anche alle operatrici delle Case Rifugio e coinvolge tre città: Parma, Cesena e Bologna, così da facilitare la partecipazione sul territorio.

La finalità della collaborazione con l’Università di Padova è quella di consolidare e sviluppare attività di sensibilizzazione e promozione delle pari opportunità, nonché di informazione e formazione sul contrasto alle discriminazioni e alle violenze determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere. All’interno di questo accordo, che conta un contributo della Regione di 9mila euro, s’inserisce, appunto, la realizzazione di tre cicli formativi articolati in tre moduli ognuno (per un totale di nove ore a ciclo) sui temi dell’alfabetizzazione relativa all’orientamento sessuale e all’identità di genere, della violenza nelle relazioni intime che coinvolgono persone LBT*, con specifici approfondimenti teorici e con trattazione di casi studio su percorsi di accoglienza e presa in carico.

“La violenza intima che colpisce le donne lesbiche, bisessuali e le persone transgender spesso resta più invisibile e sottovalutata a causa di stereotipi e pregiudizi- commenta l’assessora regionale alle Pari opportunità, Gessica Allegni-. Investire in percorsi formativi specifici è molto importante per prevenire forme di esclusione e rafforzare la capacità dei servizi di rispondere in modo competente, perché nessuna si senta sola o incompresa. Per noi, è fondamentale che i Centri antiviolenza e le Case rifugio siano sempre di più spazi sicuri, accessibili e in grado di rispondere alla complessità delle esperienze di tutte le persone che subiscono violenza, senza esclusioni. È un modo non solo per essere vicino alle vittime offrendo loro ascolto, accoglienza e soluzioni concrete per uscirne, ma anche per sostenere il personale, che ogni giorno nello svolgimento del proprio lavoro, con sensibilità e spiccate doti umane, entra in contatto con storie difficili”.

A tenere i corsi sono psicologhe/i, psicoterapeute/i, antropologhe/i, giuristi/e, e attiviste delle associazioni LGBTQAI+, sotto la direzione scientifica del prof. Luca Trappolin e della prof.ssa Beatrice Gusmano, così da valorizzare le professionalità e le competenze presenti sul territorio e, allo stesso tempo, favorire l’incontro tra i Centri antiviolenza e le varie associazioni, creando una rete sempre più stretta e diffusa, con il coinvolgimento del Tavolo tecnico regionale con funzioni di osservatorio sulle discriminazioni e violenze determinate da identità di genere o orientamento sessuale.

Il primo modulo parte oggi a Parma e prosegue il 20 aprile (mattina e pomeriggio); il secondo modulo è in programma a Cesena (23 aprile e 12 maggio) e si chiude con il terzo modulo a Bologna a settembre, nelle giornate del 17 e del 22.