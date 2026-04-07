Incendio di Alto Reno Terme, situazione ormai sotto controllo: resta lo stato di attenzione in attesa di un aumento del vento

“Un ringraziamento ai Vigili del fuoco che da ormai 48 ore sono al lavoro per spegnere l’incendio nel territorio di Alto Reno Terme, sull’Appennino bolognese. L’Agenzia regionale di Protezione civile sta operando in stretto contatto con loro, garantendo supporto logistico e massima disponibilità”.

Così il presidente della Regione, Michele de Pascale, riguardo al vasto incendio, ormai in via di risoluzione, che ha coinvolto un’area di oltre 50 ettari in località Biagioni. Si tratta dell’evento più rilevante di un fine settimana che ha visto impegnate 50 pattuglie di Carabinieri forestali su tutto il territorio regionale.

Ad Alto Reno Terme si sono alternati fino a ieri quattro Canadair e un elicottero regionale, ma nella mattinata di oggi la situazione è migliorata e non si è reso necessario l’impiego di mezzi aerei. Sul posto sono presenti anche due squadre di volontari. Attualmente non sono in corso operazioni attive di spegnimento, ma resta lo stato di attenzione, in attesa dell’aumento della ventilazione previsto, che potrebbe riattivare eventuali focolai residui.

“Siamo vicini a chi abita nella zona colpita e ha subito disagi legati all’incendio e al fumo, che hanno causato anche interruzioni nella fornitura di energia elettrica- prosegue il presidente-. Ma grazie all’intervento coordinato dei Vigili del fuoco e di tutte le forze dell’ordine, non si sono verificati danni a persone e beni”.