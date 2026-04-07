Incendio Alto Reno Terme: monitoraggio notturno con droni, riprendono i lanci aerei per la bonifica

Dopo una notte di costante osservazione, proseguono le operazioni nell’area colpita dal vasto incendio boschivo di Alto Reno Terme, che ha interessato circa 50 ettari.
Durante le ore notturne, il fronte del fuoco è stato costantemente monitorato tramite l’utilizzo di droni equipaggiati con termocamere, permettendo alle squadre di terra di individuare con precisione i punti caldi residui.
Per la giornata di oggi il dispositivo di soccorso prevede nuovamente l’impiego di un Canadair e di un elicottero del Reparto Volo.
L’intervento dei mezzi aerei si rende necessario per effettuare operazioni di bonifica mirata nella parte centrale dell’area incendiata, una zona caratterizzata da una morfologia impervia e non raggiungibile a piedi dal personale di terra. Il coordinamento delle attività resta affidato al D.O.S. (Direttore Operazioni di Spegnimento) per garantire l’efficacia dei lanci sui focolai ancora attivi nel cuore del bosco.