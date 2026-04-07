Al Teatro San Prospero di Reggio Emilia il gran finale della stagione “Scomposti” con Cara Ti Amo

Sabato 11 aprile 2026 alle ore 21:00 il Teatro San Prospero ospita Cara Ti Amo (Anche se hai i Piedi di Balsa), travolgente spettacolo di musical theatre diretto da Mauro Nasi. L’appuntamento segna la chiusura della stagione Scomposti, il percorso artistico proposto da On Art che, nel corso dell’anno, ha invitato artisti e pubblico a “scomporsi”, uscire dalla propria comfort zone e guardare la realtà da nuove prospettive.

Ambientato negli anni ’90, lo spettacolo racconta la storia di un gruppo di amici nerd che trascorrono le loro serate sempre nello stesso bar, tra abitudini consolidate e piccoli riti quotidiani. L’equilibrio del gruppo viene però messo in discussione da un invito inaspettato: una festa in discoteca che porterà ciascuno di loro a confrontarsi con sé stesso e con gli altri. Tra situazioni esilaranti, momenti surreali e colpi di scena, la serata prenderà una direzione imprevedibile, soprattutto quando Abramo incontrerà una ragazza capace di ribaltare ogni certezza.

Prenotazioni: biglietteria@teatrosanprospero.it – 342 179 1236