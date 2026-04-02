Servizi ambientali, Hera investe negli asset e punta sull’intelligenza artificiale

A Bologna il Gruppo Hera continua a investire in un modello di gestione dei rifiuti sempre più moderno, efficiente e sostenibile. Dall’ammodernamento delle infrastrutture di raccolta allo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale, fino al rinnovo completo dei cassonetti della differenziata e al rafforzamento dei servizi a supporto dei cittadini, la multiutility in accordo con il Comune di Bologna ha avviato un articolato piano di interventi che punta a migliorare ulteriormente la qualità del servizio e le performance ambientali della città. Le azioni messe in campo negli ultimi anni – dal rinnovo degli asset di raccolta alle attività di monitoraggio, presidio territoriale e potenziamento dei servizi – insieme ai comportamenti corretti della grande maggioranza dei cittadini, stanno producendo risultati concreti. Il trend positivo è confermato anche dai primi dati del consuntivo 2025, con la differenziata a Bologna vicina al 73%.

“L’ammodernamento delle mini isole interrate, la sostituzione dei cassonetti con modelli di nuova generazione e l’introduzione di tecnologie basate sull’intelligenza artificiale – dichiara Simone Borsari, assessore comunale a manutenzione e pulizia della città – non sono semplici interventi tecnici, ma fanno parte della strategia complessiva che il Comune sta mettendo in campo, insieme a Hera, per migliorare i servizi ambientali e rendere Bologna sempre più ordinata e pulita, più sostenibile e più capace di affrontare le sfide della transizione ecologica. È importante continuare ad investire in infrastrutture moderne, servizi di supporto accessibili e in strumenti che facilitino comportamenti corretti, perché la qualità dell’ambiente urbano è un bene comune che si costruisce giorno dopo giorno. Ringrazio Hera per la collaborazione, e grazie ai cittadini che, con i loro gesti quotidiani, vogliono bene alla città”.

“L’importante piano di investimenti che stiamo portando avanti sugli asset della raccolta dei rifiuti a Bologna – afferma Giulio Renato, Direttore Centrale Servizi Ambientali e Flotte del Gruppo Hera – e la spinta all’utilizzo dell’intelligenza artificiale per migliorare ulteriormente attività e performance, conferma il nostro impegno nel fornire ai cittadini un servizio sempre più efficace, efficiente e innovativo. Rinnovare tutti gli 11.000 contenitori stradali della differenziata è una decisione impegnativa e strutturale che rende più bella la città e più semplice adottare comportamenti corretti nel conferimento dei rifiuti. Il rinnovo delle mini isole interrate rappresenta quanto di più avanzato sia oggi disponibile sul mercato in termini di tecnologia, funzionalità e integrazione nel contesto urbano, con soluzioni progettate per ridurre al minimo l’occupazione di suolo pubblico. Allo stesso tempo, abbiamo dedicato grande attenzione alla gestione dei cantieri, prevedendo una vestizione parlante e curata delle aree di intervento, così da informare i cittadini durante i lavori e tutelare il decoro e la bellezza del centro storico. Innovazione e attenzione al territorio procedono insieme: è questa la direzione che continuiamo a seguire per rispondere in modo concreto alle esigenze della città”.

Le 109 mini isole interrate si rifanno il look

È entrato nel vivo il piano di revamping delle 109 mini isole interrate presenti nel centro storico di Bologna, tutte collocate all’interno dei viali di circonvallazione per accogliere rifiuti organici e vetro/lattine. Il progetto, sul quale il Gruppo Hera ha investito circa 4 milioni di euro, prevede il loro ammodernamento completo, con la sostituzione degli elementi funzionali e dei sistemi di accesso, per renderle ancora più semplici. I cantieri delle mini isole sono facilmente riconoscibili: Hera ha colto l’occasione per vestirli con pannelli che danno informazioni sul rinnovo e sugli obiettivi, cioè migliorare la raccolta differenziata e prendersi cura del decoro urbano.

Le mini isole interrate rappresentano un’infrastruttura di raccolta unica nel suo genere per estensione, capillarità e livello di innovazione tecnologica. Il completamento del revamping di tutte le postazioni è previsto entro i primi mesi del 2027. Sono già operative 15 mini isole: in Piazza XX Settembre, in via Boldrini (lato est e lato ovest), in via Montebello, in via Gramsci (due postazioni), in viale Pietramellara, via dei Mille, Piazza della Resistenza (due postazioni), via Battistelli, via Graziano, via Calori, via Lenzi, Piazza di Porta San Felice. Le mini isole sono particolarmente strategiche per il centro storico della città anche perché ognuna è in grado di accogliere i rifiuti di tre cassonetti stradali pieni, a fronte di un ingombro minimo dello spazio pubblico.

Intelligenza artificiale al servizio dell’ambiente

L’innovazione tecnologica è da sempre un pilastro della strategia del Gruppo Hera e trova applicazione anche nei servizi ambientali grazie all’implementazione di sistemi di intelligenza artificiale installati sui mezzi di raccolta, per i quali la multiutility ha investito oltre 2 milioni di euro. Le nuove tecnologie consentono di individuare eventuali abbandoni mappando le zone più critiche, leggere il grado di riempimento dei cassonetti e analizzare la qualità dei rifiuti conferiti.

I dati raccolti permetteranno di rimodulare in modo dinamico le frequenze di svuotamento, oggi basate su modelli statistici, rendendo il servizio ancora più efficace ed efficiente. A regime, il monitoraggio della qualità della raccolta differenziata contribuirà anche a migliorare la produttività e le performance degli impianti di trattamento dei rifiuti differenziati.

Per la differenziata a Bologna 11.000 contenitori di nuova generazione

Prosegue il piano di sostituzione di tutti i cassonetti della raccolta differenziata sul territorio comunale, circa 11.000 contenitori per carta, plastica, vetro e organico. Il piano, avviato a luglio 2024 dal quartiere Santo Stefano, è attualmente in fase di completamento nel quartiere Savena e avviato nel quartiere Navile.

Nel corso del 2026, in accordo con il Comune di Bologna, l’obiettivo è concludere le sostituzioni in tutti i quattro quartieri rimanenti, dando priorità alla Bolognina, per poi proseguire in Navile e Porto-Saragozza e completare gli interventi in San Donato–San Vitale e Borgo Panigale. Per il rinnovo dei contenitori, che risponde alla strategia di rendere sempre più semplice e intuitivo il conferimento dei rifiuti differenziati, il Gruppo Hera ha investito complessivamente oltre 17 milioni di euro in cassonetti di nuova generazione.

I servizi di supporto ai cittadini: dal Rifiutologo al mezzo itinerante fino al ritiro gratuito a domicilio degli ingombranti

Accanto agli investimenti infrastrutturali e tecnologici, il Gruppo Hera continua a rafforzare i servizi a supporto dei cittadini per favorire comportamenti corretti.

Uno dei servizi più apprezzati è il mezzo itinerante per la raccolta di piccoli ingombranti e piccoli RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche): si tratta di un automezzo furgonato che sosta, secondo un calendario prestabilito, in diversi punti della città. Il personale specializzato di Hera supporta i cittadini nel corretto conferimento dei rifiuti, che vengono avviati a recupero, riciclo o smaltimento controllato. Il servizio, attivo da tempo in tutti i quartieri, si affianca alle Stazioni Ecologiche e alle altre modalità di raccolta, offrendo un’ulteriore opportunità per conferire correttamente rifiuti che non possono essere gettati nei cassonetti né ritirati con altri servizi. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito di Hera: www.gruppohera.it/itinerantebo

Per quanto riguarda invece i rifiuti ingombranti, la multiutility mette a disposizione il servizio di ritiro gratuito a domicilio: per prenotare basta contattare il servizio clienti di Hera al numero verde 800999500.

Per ogni non avere dubbi, c’è il Rifiutologo, la guida digitale ai servizi ambientali di Hera, disponibile su internet all’indirizzo www.ilrifiutologo.it oppure scaricando l’app gratuita sugli store iOS e Android.