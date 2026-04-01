Sottoscritto accordo di collaborazione tra UniCredit e AGEA per semplificare l’accesso al credito delle imprese agricole

UniCredit e AGEA hanno sottoscritto un protocollo d’intesa al fine di favorire e promuovere il supporto informativo ai processi bancari di analisi e concessione del credito alle imprese agricole e zootecniche operanti su tutto il territorio nazionale e un’offerta alle imprese di prodotti bancari sempre più innovativi e funzionali al contesto di settore e al panorama internazionale in cui le aziende agricole e l’intera filiera agricola operano.

In dettaglio AGEA metterà a disposizione di UniCredit informazioni, dati e analisi sulle caratteristiche del settore agricolo e zootecnico e parteciperà a gruppi di lavoro per la definizione di indicatori e metriche utili ai processi bancari di valutazione del merito creditizio al fine di semplificare l’accesso al credito da parte delle imprese agricole.

UniCredit è disponibile a valorizzare i flussi informativi e gli output analitici messi a disposizione da AGEA al fine di efficientare i processi di istruttoria e migliorare la qualità del credito, attraverso la promozione e lo sviluppo di servizi e strumenti sempre più innovativi ed efficienti per le imprese del settore agricolo e zootecnico nonché per la relativa filiera produttiva, la partecipazione ai tavoli tecnici e l’organizzazione, insieme ad AGEA, di sessioni formative rivolte alle strutture commerciali e creditizie della banca su indicatori, caratteristiche settoriali e linee guida operative.

“La filiera agricola italiana rappresenta un’eccellenza della nostra economia e un pilastro del Made in Italy nel mondo. UniCredit sostiene il settore con soluzioni finanziarie dedicate supportando investimenti, gestione del circolante e transizione sostenibile. In un contesto in costante evoluzione, è fondamentale disporre di competenze e strumenti aggiornati, calibrati sulle esigenze specifiche degli operatori. L’accordo siglato con AGEA si inserisce in questa direzione e conferma il nostro senso di responsabilità verso il settore agricolo e le sue imprese” sottolinea Annalisa Areni, Head of Client Strategies di UniCredit Italia.

Il Direttore Agea, Fabio Vitale, ha dichiarato “comprendere meglio i rischi specifici del settore e offrire consulenza personalizzata attraverso prodotti bancari strutturati garantisce strumenti realmente funzionali alle esigenze – e alle tempistiche – degli agricoltori per poter rafforzare la competitività dell’intero comparto. Un modello virtuoso: questo accordo permette infatti, agli istituti di credito di valutare il merito creditizio in modo più rapido e preciso, offrendo tassi agevolati grazie alla certezza dell’erogazione futura; consente ad Agea, parallelamente, di valorizzare i dati certificati a disposizione nel SIAN – Sistema Informativo Agricolo Nazionale – testimoniando la consistenza aziendale delle imprese agricole e i pagamenti percepiti“.

Il protocollo d’intesa per il sistema creditizio italiano è consultabile sul portale Agea al link:

https://www.agea.gov.it/portale-agea/agea-comunica/nuove-opportunita-per-il-settore-agricolo-e-zootecnico