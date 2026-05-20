Punto da un insetto, grave un 52enne di Molinella

All’ora di pranzo, i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile e della Stazione di Molinella sono intervenuti presso l’abitazione di un cittadino residente nella campagna del paese, che aveva allertato il 112 – NUE chiedendo aiuto per un amico, un 52enne italiano, che si era accasciato al suolo mentre si trovavano nel cortile di casa, a causa di un malore sopraggiunto dopo una puntura di un insetto di cui si era lamentato.

In attesa dei sanitari del 118 che stavano arrivando con l’elisoccorso e un’ambulanza, i Carabinieri hanno eseguito la rianimazione cardiopolmonare sul malcapitato. All’arrivo dei sanitari, il 52enne è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso Generale del Policlinico di Sant’Orsola a Bologna e ricoverato in prognosi riservata, in pericolo di vita.