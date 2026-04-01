Coldiretti: “dl energia, credito d’imposta per gasolio agricolo è ossigeno per le imprese”

La misura del credito d’imposta per il gasolio agricolo, annunciata dal ministro Lollobrigida davanti ai 4mila agricoltori della Coldiretti riuniti a Firenze, è fondamentale per dare ossigeno alle imprese duramente colpite dal balzo dei costi energetici legato al conflitto in Iran.

“Nell’ambito di un confronto continuo questa mattina con il Governo avevamo sottolineato l’importanza strategica di un provvedimento per contrastare i rincari record registrati sulle quotazioni del carburante agricolo – sottolinea il presidente della Coldiretti Ettore Prandini – e ringraziamo dunque la premier Giorgia Meloni e i ministri Francesco Lollobrigida e Giancarlo Giorgetti per la sensibilità dimostrata rispetto a una situazione che minaccia di incidere in maniera importante sulla sovranità alimentare del Paese e sui bilanci di aziende e famiglie”.

Dinanzi ai rincari del gasolio agricolo Coldiretti aveva presentato nei giorni scorsi un esposto a Procura e Guardia di Finanza per fare luce su eventuali speculazioni, allo scopo di tutelare gli agricoltori e i cittadini consumatori.