Zanzare, a Modena parte la campagna di prevenzione contro la proliferazione

Con l’arrivo della primavera prende avvio anche quest’anno la campagna di prevenzione contro la proliferazione della zanzara comune e della zanzara tigre, insetti potenzialmente vettori di patologie virali come West Nile, Zika, Dengue e Chikungunya, considerate situazioni di emergenza sanitaria.

L’azione principale di prevenzione consiste nella massima riduzione possibile della popolazione di zanzare, intervenendo soprattutto con l’eliminazione dei focolai larvali e con trattamenti larvicidi mirati nel periodo più favorevole allo sviluppo di questi insetti, compreso tra aprile e ottobre. Le pratiche adottate risultano efficaci sia contro la zanzara tigre sia contro la zanzara comune, la cui presenza è in aumento con l’innalzamento delle temperature medie. Per questo è indispensabile la collaborazione di tutti per limitarne il più possibile la diffusione.

La campagna contro la proliferazione della zanzara tigre, al via il 1° aprile e attiva fino al 31 ottobre, prevede da parte dell’Amministrazione comunale interventi larvicidi sulla tombinatura pubblica oltre che sul fronte della sensibilizzazione, della verifica delle segnalazioni, dei sopralluoghi e della disinfestazione nelle aree pubbliche, mentre ai cittadini spetta il compito di eliminare i possibili focolai larvali presenti in cortili e giardini privati.

Poiché le aree private, come giardini, cortili e balconi, rappresentano la maggior parte dei luoghi in cui le zanzare possono riprodursi, è fondamentale che ogni cittadino provveda a eliminare tutti i potenziali focolai larvali, rimuovendo i ristagni d’acqua, svuotando i sottovasi e utilizzando con regolarità prodotti larvicidi (pastiglie o gocce) in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque piovane e in tutti i punti dove non è possibile evitare raccolte d’acqua, comprese fontane e piscine. La frequenza dei trattamenti varia in base al prodotto impiegato ed è necessario ripeterli in caso di pioggia. Per contrastare la presenza delle zanzare riducendo il ricorso ai larvicidi è utile anche installare zanzariere nei tombini dei cortili privati, mantenere i cortili liberi da erbacce e rifiuti di ogni tipo sistemandoli in modo da evitare ristagni d’acqua e pulire regolarmente le grondaie.

Per quanto riguarda gli spazi pubblici, a partire dal mese di aprile l’amministrazione comunale avvierà i trattamenti larvicidi in 55mila caditoie e tombini di immobili comunali (tra cui scuole, biblioteche e centri sociali), nelle aree pubbliche e nei 17 cimiteri cittadini. Il Comune aderisce inoltre al programma regionale di monitoraggio della diffusione delle zanzare durante la stagione calda, da maggio a ottobre, attraverso 60 ovitrappole distribuite sul territorio comunale. Per contenere le infestazioni di zanzara comune vengono trattati anche i fossati con larvicidi biologici.

I trattamenti di disinfestazione contro gli insetti adulti saranno invece effettuati esclusivamente in via straordinaria, previo parere del Dipartimento di Sanità Pubblica, in siti sensibili o interessati da attività pubbliche e in presenza di infestazioni particolarmente consistenti associate a rischi sanitari, oltre che in casi sospetti o accertati di malattie trasmesse da vettori.

L’immissione nell’ambiente di sostanze potenzialmente nocive rappresenta infatti a sua volta un rischio per la salute pubblica e comporta un impatto significativo sull’ambiente, oltre ad aumentare il rischio di resistenza agli insetticidi da parte delle zanzare. Per questo motivo la lotta agli insetti adulti deve essere considerata solo in via straordinaria, nell’ambito di una strategia integrata e mirata su siti specifici, quando i livelli di infestazione superano la soglia di sopportazione.

Per la stessa ragione, l’ordinanza emessa dal Comune prevede l’obbligo per il cittadino di comunicare preventivamente i trattamenti adulticidi negli spazi privati, che devono sempre essere segnalati almeno cinque giorni prima attraverso l’invio dell’apposito modulo (“Comunicazione di disinfestazione adulticida contro la zanzara e altri insetti di interesse pubblico anche tramite utilizzo di impianti automatici di distribuzione dei prodotti contro le zanzare”) al Servizio Igiene Sanità Pubblica dell’Ausl di Modena tramite Pec (dsp@pec.ausl.mo.it) e, per conoscenza, al Comune di Modena (ufficio.diritti.animali@comune.modena.it).

Inoltre, per informare la popolazione interessata, è necessario affiggere appositi avvisi almeno 48 ore prima del trattamento, che deve essere eseguito secondo quanto previsto dalle Linee guida regionali in orario serale o notturno (dalle 19 alle 8) e sospeso in caso di pioggia o vento. L’ordinanza contiene anche indicazioni sulle modalità di protezione di persone, animali, alberi da frutto e arredi, sulla tipologia dei prodotti insetticidi da utilizzare evitando quelli nocivi e sulle regole relative all’impiego di impianti automatici.

Tutte le informazioni utili per il contrasto alla proliferazione della zanzara, il testo della nuova ordinanza con i moduli per comunicare i trattamenti si trovano sul sito dell’amministrazione comunale (https://www.comune.modena.it/argomenti/spazio-verde/lotta-alle-zanzare).