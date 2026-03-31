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Da domani via ai lavori di manutenzione del verde verticale al parco Fola di Villa Tarabini

AlbineaAmbiente
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Mercoledì 1 aprile avranno inizio i lavori di manutenzione del verde verticale al  Parco Fola di Villa Tarabini. L’intervento si rende necessario per garantire la massima sicurezza a tutti i frequentatori del parco storico.

Le operazioni, autorizzate dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, riguarderanno principalmente la rimozione di rami e alberature secche e potature di riequilibrio e la messa in sicurezza di esemplari che, a seguito di analisi con metodica VTA (Visual Tree Assessment) e approfondimenti strumentali (tomografie e penetrometrie), sono risultati in condizioni fisiologiche o statiche irrecuperabili.

Inoltre si procederà al rimboschimento che prevede, per la prossima stagione autunnale, la messa a dimora di nuove alberature e arbusti di specie autoctone nelle aree idonee.

Dall’1 aprile al 30 aprile, nella fascia oraria compresa tra le ore 7:30 le ore 18 (dal lunedì al venerdì), saranno per queste ragioni temporaneamente chiusi al transito pedonale i sentieri del parco.

Inoltre, nelle giornate del 2 e 3 aprile 2026 il transito su via Garibaldi (direzione Regnano) sarà regolato a senso unico alternato. Tale provvedimento è necessario per consentire le operazioni di messa in sicurezza delle alberature prospicienti la Strada Provinciale SP 63.

 

















Redazione 1

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