Gran Premio del Giappone: vince Antonelli, Charles terzo, Lewis sesto

Al circuito di Suzuka va in scena il Gran Premio del Giappone, l’aria è a 19 gradi, la pista a 37. Charles Leclerc parte dalla quarta casella in seconda fila, Lewis Hamilton dietro al compagno, in sesta.

Partenza. Al via Charles balza dalla quarta alla seconda posizione alle spalle di Oscar Piastri. Anche Lewis guadagna due posizioni e sale quarto, ma sul rettilineo deve cedere la posizione a Kimi Antonelli.

Giro 4. George Russell supera Leclerc per la seconda posizione.

Giro 16. Sorpasso e controsorpasso per la terza posizione tra Charles e Antonelli.

Giro 17. Si ferma Lando Norris per il suo cambio gomme e Lewis sale quinto.

Giro 18. Leclerc entra per passare a gomme Hard. Torna in pista settimo davanti a Lando Norris, mentre Hamilton sale al quarto posto.

Giro 19. Sosta per Piastri che rientra sesto davanti a Leclerc. Hamilton sale terzo dietro Russell e Antonelli.

Giro 21. Anche Russell effettua la sua sosta e rientra quinto. Subito dopo Oliver Bearman finisce contro le barriere alla Spoon e costringe la direzione gara a mandare in pista la Safety Car.

Giro 22. Ai box Antonelli e Hamilton che cambiano le gomme e tornano in pista rispettivamente primo e quarto.

Giro 28. Si riparte e Lewis infila Russell per la terza posizione, mentre Charles resta quinto.

Giro 38. Leclerc supera Russell. Ferrari terza e quarta.

Giro 42. Charles supera Lewis in curva 1 e sale terzo. L’inglese al giro successivo deve cedere la posizione anche a Russell.

Giro 48. Lewis fatica a tenere dietro Lando Norris e scala in sesta posizione.

Finale. Da quel momento inizia un meraviglioso duello tra Charles e Russell che più di una volta è sul punto di attaccare la Ferrari e in un caso riesce addirittura a compiere il sorpasso ma il monegasco reagisce e riscavalca la Mercedes all’esterno di curva 1 riportandosi in terza posizione. Vince Antonelli davanti a Piastri e Charles. Lewis chiude sesto e la Scuderia Ferrari HP rimane in seconda posizione nella classifica Costruttori. Leclerc è terzo tra i piloti.