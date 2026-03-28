Mirandola: matrimonio fittizio con cittadina italiana, denunciate tre persone

La Polizia di Stato di Mirandola ha denunciato una 23enne, un 21enne italiani e un 22enne marocchino per falsità ideologica in atto pubblico. Lo scorso aprile, il 22enne aveva contratto un matrimonio fittizio con la donna per ottenere la regolarizzazione sul territorio italiano.

Le indagini hanno rivelato l’assenza di convivenza tra i due, requisito per il permesso di soggiorno, e che la donna vive stabilmente con un‘altra persona, il terzo indagato. Il 22enne è stato inoltre denunciato per false dichiarazioni e sono state avviate le procedure per la sua espulsione.