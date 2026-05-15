Presunto responsabile di maltrattamenti in famiglia e detenzione abusiva di armi, finisce in carcere a Bologna

I Carabinieri della Stazione di Bologna hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere nei confronti di un italiano quarantenne, pregiudicato, indagato dalla Procura della Repubblica di Bologna per i reati di maltrattamenti in famiglia e detenzione abusiva di armi. La misura cautelare è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna, su richiesta del Pubblico Ministero che ha coordinato le attività investigative dei Carabinieri, a seguito della querela presentata dalla convivente dell’uomo.

Quest’ultimo, già condannato nel 2021 per i maltrattamenti e le lesioni gravi commessi nei confronti della donna, verso la fine del 2025 ha ripreso nuovamente a convivere con lei. Di fatto, dopo poco, l’uomo ha ripreso le pregresse condotte, fatte di reiterati maltrattamenti: offese, ingiurie di ogni tipo, violenze fisiche, sottrazione di denaro e varie minacce, comprese quelle di morte e con l’uso di una pistola. Le continue pressioni dell’uomo hanno costretto la donna ad abbandonare la propria abitazione, a vivere in costante paura e a isolarsi.

A seguito della perquisizione all’interno dell’abitazione utilizzata dalla coppia, i Carabinieri hanno rinvenuto complessivamente tre pistole storiche, un coltello a doppia lama, una sciabola e numerose cartucce, tutto materiale detenuto illegalmente e sottoposto a sequestro. Contestualmente, i Carabinieri della Compagnia di Riccione hanno eseguito una perquisizione all’interno della casa utilizzata abitualmente dall’uomo, all’interno della quale hanno trovato un’altra pistola completa di cinque cartucce, anch’esse detenute illegalmente.

Per tale rinvenimento, l’uomo è stato denunciato per detenzione abusiva di armi. I Carabinieri della Stazione di Bologna, coadiuvati da quelli della Compagnia di Riccione, hanno rintracciato l’uomo in provincia di Rimini, lo hanno sottoposto alla misura cautelare disposta dal Giudice e lo hanno accompagnato in carcere, mettendolo a disposizione dell’Autorità giudiziaria.