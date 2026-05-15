Dall’università al lavoro: i recruiting day dell’Alma Mater

Quattro appuntamenti per favorire l’incontro tra formazione universitaria e opportunità professionali: sono i recruiting day promossi dall’Università di Bologna da maggio a giugno, nell’ambito del progetto “Reti e competenze, ponti fra Università e mondo del lavoro”, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna su fondi FSE+.

Si parte il 19 maggio con il Food Talent Day presso Villa Almerici (Piazza Gabriele Goidanich, 60 – Cesena), sede cesenate del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-alimentari. L’iniziativa nasce per rafforzare il legame dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale del Campus di Scienze degli Alimenti dell’Alma Mater con il mondo del lavoro emiliano-romagnolo nel settore food. Saranno presenti i desk informativi di sette importanti aziende del settore per esplorare le possibilità di carriera in ambito agro-alimentare.

Il 20 maggio studi legali e notarili e le aziende del territorio saranno al Recruiting Day Scienze Giuridiche, a Palazzo Malvezzi (via Zamboni, 22 – Bologna), sede del Dipartimento di Scienze Giuridiche. L’appuntamento è dedicato a chi frequenta gli ultimi anni dei corsi di Laurea del Dipartimento, oltre che a neolaureate e neolaureati. Durante l’evento sarà possibile scoprire le 12 realtà partecipanti e lasciare il proprio Cv ai desk, dove effettuare brevi colloqui conoscitivi.

Il 26 maggio il Teaching Hub di Forlì (viale Corridoni, 20) ospiterà il Recruiting Day Lavorare nel terzo settore, rivolto a studentesse e studenti degli ultimi anni, laureate e laureati interessati a lavorare in ambito sociale e nel terzo settore. Saranno 16 tra Cooperative sociali, ONG e Onlus le realtà presenti, che illustreranno le opportunità di inserimento e le posizioni di lavoro aperte e valuteranno l’attivazione di tirocini.

Il 10 giugno sarà la volta del Recruiting Day Scienze Mediche Veterinarie. Presso la sede del Dipartimento di Scienze Mediche e Veterinarie (via Tolara di Sopra, 50 – Ozzano dell’Emilia – BO) si incontreranno studentesse e studenti degli ultimi anni, laureate e laureati dei corsi di Laurea del Dipartimento e 11 realtà del settore veterinario e agro-alimentare. Chi partecipa potrà valutare le opportunità di inserimento, le posizioni di lavoro aperte e le proposte di stage e tirocini.

“Questo progetto, con le sue numerose iniziative di incontro con il mondo del lavoro sparse su tutti i distretti del multicampus, mira a valorizzare le opportunità offerte a studentesse e studenti, neolaureate e neolaureati da un territorio ricco di eccellenze come il nostro. Come Ateneo siamo incastonati fra filiere di altissima qualità, a cui offriamo profili con caratteristiche e competenze che possono arricchire i luoghi di lavoro portando valore e conoscenza, continuando a crescere in essi. La bellezza di un’università come la nostra sta proprio nella pluralità delle discipline disponibili, che si traduce nella capacità di offrire al territorio tutti i possibili profili culturali, a supporto dell’eccellenza regionale”, sottolinea la professoressa Paola Fabbri, delegata per l’orientamento in uscita e il placement.